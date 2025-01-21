سورة يونس- عليه السلام- هي السورة العاشرة في ترتيب المصحف، فقد سبقتها سور: «الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة» وهي سورة مكية في معظمها, وكان نزولها بعد «سورة الإسراء» , وعدد آياتها: 109 آية عند الجمهور وفيما يلي نستعرض معكم سبب نزول سورة يونُس وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

أسماء سورة يونس

سمّيت في المصحف وفي كتب التّفسير والسّنّة سورة يونس؛ لأنّها انفردت بذكر خصوصيّةٍ لقوم يونس، أنّهم آمنوا بعد أن توعّدهم رسولهم بنزول العذاب فعفا اللّه عنهم لمّا آمنوا. وذلك في قوله تعالى: فلولا كانت قريةٌ آمنت فنفعها إيمانها إلّا قوم يونس لمّا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدّنيا ومتّعناهم إلى حينٍ [يونس: 98]. وليس لهذه السورة سوى هذا الاسم.

سبب نزول سورة يونُس وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

سبب نزول سورة يونُس

ذكر المفسّرون، أسباب نزول آيتين فقط فيها وهما؛ الآية الثانية (أَكانَ لِلنّاسِ عَجَبًا)، والآية الخامسة عشرة (وَإِذا تُتلى عَلَيهِم).

سبب نزول الآية الثانية من السورة، وهي قوله -تعالى-: (أَكانَ لِلنّاسِ عَجَبًا أَن أَوحَينا إِلى رَجُلٍ مِنهُم أَن أَنذِرِ النّاسَ وَبَشِّرِ الَّذينَ آمَنوا أَنَّ لَهُم قَدَمَ صِدقٍ عِندَ رَبِّهِم قالَ الكافِرونَ إِنَّ هـذا لَساحِرٌ مُبينٌ).

سبب النزول سبب نزول هذه الآية، هو تعجّب كفار مكة، من أن يكون رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بشرًا، وذلك حين بعث الله -تعالى- سيدنا محمدًا -صلّى الله عليه وسلّم- رسولًا لهم، فقالوا متعجبين من ذلك: "الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا"، يريدون بذلك أن يكون رسولُ الله ملكًا.

وقد ذكر السّيوطي -رحمه الله- في كتابه لباب النقول في أسباب النزول: حديثًا رُوي بسندٍ منقطعٍ عن ابن عباس -رضي الله عنه-، أنّه قال: (لما بعث الله محمدًا رسولًا، أنكرت العرب ذلك -أو من أنكر ذلك منهم-؛ فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا؛ فأنزل الله: (أكان للناس عجبًا).





سبب نزول قول الله -تعالى-: (وَإِذا تُتلى عَلَيهِم آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذينَ لا يَرجونَ لِقاءَنَا ائتِ بِقُرآنٍ غَيرِ هـذا أَو بَدِّلهُ قُل ما يَكونُ لي أَن أُبَدِّلَهُ مِن تِلقاءِ نَفسي إِن أَتَّبِعُ إِلّا ما يوحى إِلَيَّ إِنّي أَخافُ إِن عَصَيتُ رَبّي عَذابَ يَومٍ عَظيمٍ).

سبب نزول هذه الآية، هو أيضا طلب الكافرين، المستهزئين بالنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، أن يأتيهم بقرآن غير القرآن الذي أنزله الله -تعالى-، ذلك أنّهم يريدون قرآنًا على هواهم، لا يُلزِمهم التوحيد، ولا يأمرهم بترك عبادة ما كانوا يعبدون من آلهة كاللات والعزى. وقد ذكر الإمام الواحدي -رحمه الله- في كتابه أسباب النزول، أنّ الآية نزلت في مشركي مكة، وهم خمسة نفر: عبد الله بن أبي أميّة المخزومي، والوليد بن المغيرة، ومكرز بن حفص، وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري، والعاص بن عامر؛ ذلك أنهم قالوا للنبيّ محمد -صلّى الله عليه وسلّم-: إئت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى.





فضائل سورة يونس وخصائصها

1- أنها من السبع الأول التي من أخذها فهو حبر



2- أنها من المثاني الطول التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مقابل ألواح موسى



3- انها من السبع الطوال التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان التوراة

أحاديث وآثار في فضل سورة يونس:

- روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعًا من المثاني الطول، وأوتي موسى ستًا، فلما ألقى الألواح رُفعت ثنتان وبقي أربع.

- روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من أخذ السبع الأُول، فهو حبر). وقد روي عن سعيد بن جبير: أن يونس إحدى الطول.

- وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أقرئني يا رسول الله! فقال: اقرأ ثلاثًا من ذوات (آلر)، فقال: كبرت سني، واشتد قلبي، وغلظ لساني، قال: فاقرأ ثلاثًا من ذوات (حاميم)، فقال: مثل مقالته، فقال: اقرأ ثلاثًا من (المسبحات)، فقال: مثل مقالته، فقال الرجل: يا رسول الله! أقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم (إذا زلزلت الأرض) حتى فرغ منها، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليها أبدًا! ثم أدبر الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل مرتين.

- وروى ابن أبي الدنيا عن أبي مودود، قال: بلغنا أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم: (وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه) (يونس:61)، فبكى بكاء شديدًا، حتى سمعه أهل الدار، فجاءت فاطمة فجلست تبكي لبكائه، وبكى أهل الدار لبكائها، فجاء عبد الملك، فدخل عليهم وهم على تلك الحال يبكون، فقال: يا أبت ما يبكيك؟ قال: خير يا بني، ودَّ أبوك أنه لم يعرف الدنيا، ولم تعرفه، والله يا بني! لقد خشيت أن أهلك، والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار.

سبب نزول سورة يونُس وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

سورة يونس مكية أم مدنية

قيل إنها مكية سوى الآية الأربعين منها وهي قوله- تعالى- وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَوالآيتين الرابعة والتسعين، والخامسة والتسعين وهما قوله- تعالى-: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ، فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ، لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ، وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ.



قال صاحب المنار: وقال السيوطي في الإتقان: استثنى منها الآيات 40، 94، 95، فقيل إنها مدنية نزلت في اليهود.



وقيل: من أولها إلى رأس أربعين آية مكي، والباقي مدني، حكاه ابن الفرس والسخاوي في جمال القراء.

ثم قال صاحب المنار: وأقول إن موضوع السورة لا يقبل هذا من جهة الدراية، وهو مما لم نثبت به رواية، وكون المراد بالذين يقرءون الكتاب في الآية (94) اليهود لا يقتضى أن تكون نزلت بالمدينة، وبيان ذلك من وجهين:أحدهما: أن المراد بالشك فيها الفرض لا وقوع الشك حقيقة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا أشك ولا أسأل»، وهو مرسل يؤيده قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن البصري.



وثانيهما: أن هذا المعنى نزل في سورة مكية أخرى، كقوله- تعالى- في سورة الإسراء:وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ.





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