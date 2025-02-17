«وإن منكم لمن ليبطئن»، الشعراوي يروي قصة رجل تخاذل عن القتال (فيديو)

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره حول سورة النساء، عن المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، مشيرا إلى أنهم من المتخاذلين عن القتال في غزوات المسلمين.

سورة النساء الآية 72

قال تعالى: «وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا».

سورة النساء الآية 72

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 72 من سورة النساء

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: فساعة ندعو إنسانًا منكم للحرب قد يبطئ ويتخاذل، مثلما قال في آية أخرى: {مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفروا فِي سَبِيلِ الله اثاقلتم إِلَى الأرض} [التوبة: 38]، و(اثاقلتم) تعني: أن هناك من يتثاقل أي ينزل إلى الأرض بنفسه، وعلينا أن نفرق بين من ينزل بجاذبية الأرض فقط، وبين من يساعد الجاذبية في إنزاله، فمعنى (أثاقل) أي تباطأ، وركن، وهذا دليل على أنه يريد أن يتخاذل، وهؤلاء لا يتباطأون فحسب بل إنهم أقسموا على ذلك.



المتخاذلون عن القتال

وأضاف الشيخ الشعراوي: ومنهم من كان يثبط ويُبَطِّئ غيره عن الغزو كالمنافق عبد الله بن أبيّ، {وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ} فافهموا وخذوا هذه المناعة ضد من يعوق زحف المنهج قبل أن تبدأ المعركة، حتى إذا وقعت المعركة نكون قد عرفنا قوتنا وأعددنا أنفسنا على أساس المقاتلين الأشداء، لا على من يتباطأون ويتثاقلون، هناك من يفرح ببقائه حيًا عندما يرى هزيمة المسلمين أو قتل بعضهم لأنه لم يكن معهم، فيظهر الحق أمثال ذلك ويقول: {فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ الله عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا}.

قصة رجل تخاذل عن القتال



وواصل الشعراوي: لقد تراخى وبقي، وعندما تأتيه المصيبة من قتل، أو من هزيمة يقول لنفسه: الحمد لله أنني لست معهم، إذن تثاقله وتخلفه وتأخره عن الجهاد، كان عن قصد وإصرار في نفسه، وهذه قمة التبجح فهو مخالف لربنا وعلى الرغم من ذلك يقول: أنعم الله عليّ، مثله كمثل الذي يسرق ويقول: ستر الله عليّ، وهذه لهجة من لم يفهم المنهج الإيماني.



وأوضح الشعراوي: فيقول: (قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيدًا)، إنه لم يكن معهم ولم يكن شهيدًا ويعتبر هذا من النعمة، ولذلك قال بعض العارفين: إن من قال ذلك دخل في الشرك، فالمصيبة في نظره إما قتل وإما هزيمة، ثم ماذا يكون موقف المتخاذل المتثاقل المتباطئ عند الغنيمة أو النصر؟ يقول الحق: {وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ الله}.

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