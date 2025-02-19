تقديم لوائح اتهام بحق 5 جنود إسرائيليين بسبب التنكيل بأسير فلسطيني

ذكرت صحيفة معاريف أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق 5 جنود إسرائيليين بتهمة التنكيل بأسير فلسطيني وتعذيبه في معتقل سديه تيمان.

تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت تقارير حقوقية وإعلامية حديثة إلى تصاعد ممارسات التعذيب والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

ووثقت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية شهادات 55 أسيرًا فلسطينيًا أُفرج عنهم، حيث أفادوا بتعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي، بما في ذلك الضرب المبرح، الاعتداءات الجنسية، التجويع، والحرمان من الرعاية الطبية.

سجون الاحتلال الإسرائيلي تنكل بالأسرى الفلسطينيين

ومن جانبها، حذّرت منظمة العفو الدولية من استخدام إسرائيل المتزايد للتعذيب ضد الفلسطينيين المحتجزين، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تشمل الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لفترات غير محددة، والتعذيب الجسدي والنفسي.

كما أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ إزاء تقارير حول أعمال تعذيب في سجن "سديه تيمان" الإسرائيلي، معتبرين هذه الأفعال غير قانونية ومثيرة للاشمئزاز.

وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية تحقيقًا يكشف عن انتهاكات ممنهجة في السجون الإسرائيلية، استنادًا إلى مقابلات مع أسرى فلسطينيين سابقين.

و أفاد الأسرى الفلسطينيين بتعرضهم للضرب الشديد، التجويع، والحرمان من الرعاية الطبية، مما يشير إلى أن هذه الممارسات ليست حوادث فردية بل سياسة مؤسسية.

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