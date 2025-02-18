الرئيس الفلسطيني يعين رئيسًا جديدًا لهيئة شئون الأسرى والمحررين

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارًا رئاسيًا بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيسًا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين، بدرجة وزير اعتبارًا من اليوم.

حالة رئيس الهيئة عبد القادر حامد ( قدورة فارس) إلى التقاعد

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الرئيس الفلسطيني أصدر قرارًا رئاسيًا بإحالة رئيس الهيئة عبد القادر حامد ( قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتبارًا من اليوم.

اللواء قدري أبو بكر لقى مصرعه في حادث سيارة مروع

وعين فارس، رئيسًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين فى 7 أغسطس 2023، خلفًا للوزير الراحل اللواء قدري أبو بكر، الذي لقى مصرعه في حادث سيارة مروع على طريق سريع شمال الضفة الغربية المُحتلة مطلع شهر يوليو 2023.

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