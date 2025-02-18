الثلاثاء 18 فبراير 2025
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حوادث

القبض علي قائد سيارة ميكروباص للقيادة برعونة بدائري الوراق

القبض علي قائد سيارة
القبض علي قائد سيارة ميكروباص

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة بدائرى الوراق.. وضبط مرتكب الواقعة.

 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالقيادة برعونة، وفتح باب قائد السيارة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.
 

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وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بالقليوبية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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