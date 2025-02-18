ضبط المتهم بإشعال النيران في سيارتين بسبب صواريخ رمضان بالغربية (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية من إلقاء القبض على المتهم بإشعال النيران في سيارتين بمنطقة شارع عرابي بدائرة مركز كفر الزيات مستخدمًا الكبريت أثناء اللهو بألعاب نارية وصواريخ رمضان.

بداية البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بإشتعال النيران في سيارتين وبسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الحريق تم ضبط المتهم وهو طفل يدعى حمزة.ط يبلغ من العمر 5 سنوات.

وجرى التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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