المؤبد والمشدد لسائقين لاتجارهم في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم الأول والسجن المؤبد للمتهم الثاني لاتجارهم في الهيروين والحشيش بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة الـقليوبية.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بجنايات بنها

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.



أحالت النيابة العامة المتهمين جنايات بنها «أحمد.ن.م.ن» - محبوس - ١٧ سنة - المهنة سائق - العنوان: القشيش - مركز شبين القناطر - القليوبية، و«محمد.ن.م.ن» - ٢٦ سنة - المهنة سائق - العنوان: القشيش مركز شبين القناطر - القليوبية، في القضية رقم ١٤٣٠٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ٣٠١١ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، لأنهم في يوم ٥ / ٧ / 2023 بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية.

واستطرد أمر الإحالة بأن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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