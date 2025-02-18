الثلاثاء 18 فبراير 2025
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خارج الحدود

عشية مباحثات ثنائية، روسيا تفرج عن سجين أمريكي

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحكومة الروسية أفرجت أمس الاثنين عن مواطن أمريكي كان محتجزا بتهمة حيازة كمية صغيرة من الماريجوانا قبل محادثات بين مسؤولين روس وأمريكيين في السعودية.

واحتجزت السلطات الروسية كالوب بايرز واين (28 عاما) في مطار فنوكوفو بموسكو أثناء فحص أمتعته في السابع من فبراير الجاري، بعد أن عثر مسؤولو الجمارك على مربى بها آثار قنب في أمتعته، وفق "رويترز". 

وقال المتحدث باسم الكرملين إن المحادثات التي ستُعقد في السعودية اليوم الثلاثاء تهدف إلى استعادة العلاقات بين موسكو وواشنطن.
 

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