ماسك تعليقا على وصول الوفد الروسي إلى السعودية: هكذا تبدو القيادة الكفؤة

أشاد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بوصول الوفد الروسي إلى السعودية للاجتماع مع وفد أمريكي لبحث استعادة العلاقات بين البلدين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وأعاد ماسك نشر تغريدة على منصة "إكس" تظهر لحظة وصول الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف ومساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف إلى العاصمة السعودية، معلقا عليه "هكذا تبدو القيادة الكفؤة".

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في مقابلة مع يفجيني بوبوف بعد الوصول إلى الرياض: "الأمر الرئيسي هو البدء في تطبيع حقيقي للعلاقات بيننا وبين واشنطن"، مضيفًا أن "هناك أشخاصًا جادين هناك، وقد جئنا أيضًا بنهج جاد".

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في العاصمة السعودية اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الجانب الروسي سيمثله لافروف وأوشاكوف، وسيناقشون مع نظرائهم الأمريكيين استعادة مجمل العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التحضير للقاء زعيمي البلدين والمفاوضات المحتملة لتسوية الوضع في أوكرانيا.

ووفقا لقناة "سي إن إن"، فإن وفد الولايات المتحدة إلى الرياض يضم وزير الخارجية ماركو روبيو، ومساعد الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي مايك والتز، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

وأجرى فلاديمير بوتين وترامب محادثة هاتفية يوم الأربعاء الماضي، استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة.

وكما أفاد بيسكوف، ناقش الزعيمان قضايا تتعلق بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، بالإضافة إلى تسوية الوضع في أوكرانيا. وأشار إلى أن واشنطن هي الطرف الرئيسي لموسكو في قضايا تسوية الأزمة.

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