أخبار الاقتصاد اليوم، تغيير جديد في قائمة زيوت سيارات موبيل، تراجع الذهب فى تعاملات مساء اليوم، بيجو تطلق أولى سياراتها الكهربائية للدفع الرباعي، وانخفاض سعر البيض بالأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تغيرات جديدة في أسعار زيوت سيارات موبيل خلال شهر فبراير

زيوت السيارات.. أعلنت شركة "إكسون موبيل" لزيوت السيارات عن تغييرات جديدة في أسعار الزيوت والشحوم والمنتجات الخاصة بمركبات الملاكي والنقل، وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

ووفقا لما نشرته شركة زيوت موبيل للسيارات، أسعار زيوت محركات البنزين، المقرر تطبيقها خلال شهر فبراير الجاري وهي شاملة ضريبة القيمة المضافة بواقع 14%. ومن المقرر العمل بها 20 فبراير 2025.

وهي كالتالي:



- موبيل 1 جميع اللزوجات العبوة 1 لتر بسعر 560 جنيه و4 لتر بسعر 2060 جنيه.



- موبيل بي 5W40 فورميولا 1 لتر بسعر 560 جنيه و4 لتر 2060 جنيه.



- موبيل 10440 بسعر 380 جنيه للعبوة 1 لتر و1400 جنيه للعبوة 4 لتر.



- موبيل سوبر 15W50 XHP بسعر 280 جنيه للتر و1050 جنيه للعبوة 4 لتر.



- موبيل متعدد اللزوجات 20W50 بسعر 150 جنيه للتر و565 جنيه للعبوة 4 لتر.



- موبيل سبيشيال 20W50 بسعر 175 جنيه للتر و625 جنيه للعبوة 4 لتر.



- موبيل سوبر 20W50 4T بسعر 160 جنيه للعبوة 1 لتر.







تراجع أسعار الذهب مساء اليوم

سعر جرام الذهب، شهد سعر الذهب، تراجعا بنحو 10 جنيهات بجميع الأعيرة بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2025 بالصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعرالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4680جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4095 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3508 جنيهات للبيع.



بيجو تطلق أولى سياراتها الكهربائية للدفع الرباعي بقوة 325 حصانًا



أطلقت سيارات بيجو، أولي سياراتها الكهربائية (E-LION DAY)، E-3008، وE-5008 Dual Motor بقوة 325 حصانًا، إضافة إلى E-5008 بخمسة مقاعد.

وتعزز بيجو تجربة العملاء الكهربائية من خلال ضمان لمدة 8 سنوات على البطارية والمركبة، وشاحن جداري Wall Box مدرج مع السيارة، بالإضافة إلى بطاقة شحن مجانية أثناء التنقل، والالتزام بالاستدامة عبر تعزيز التعاون مع جمعيات Born Free، وUnder the Pole.

التزام بيجو بتحقيق الحياد الكربوني

تسعى بيجو لتسريع انتقالها نحو الاستدامة عبر الركائز الخمس التالية:



الكهربة (Electric)

أوسع مجموعة سيارات كهربائية رئيسية في أوروبا، الكفاءة (Efficiency): تصدر قائمة السيارات الكهربائية الأكثر كفاءة، التجربة (Experience)

تحسين تجربة العملاء الكهربائية، التعليم (Education)

نشر الوعي حول الاستدامة، البيئة (Environment)

مبادرات بيئية مستدامة.

الكهربة

توسع غير مسبوق في السيارات الكهربائية



في 2024، باعت بيجو ما يقارب 1.1 مليون مركبة عالميًا، وضاعفت طلبات السيارات الكهربائية.

كما تصدرت السوق الأوروبية في مبيعات السيارات الكهربائية للفئة B والمركبات التجارية الخفيفة، والنجاح الكبير لطراز 3008 مع 120 ألف طلبية، 22% منها لإصدار E-3008 الكهربائي بالكامل، متجاوزةً المتوسط القطاعي، وفي 2025، توسع بيجو تشكيلتها لتشمل 12 طرازًا كهربائيًا بالكامل لدعم انتقال العملاء إلى التنقل الكهربائي.



وفي الأسابيع القادمة، ستصل إصدارات E-3008، وE-5008 بقوة 325 حصانًا ودفع رباعي إلى الأسواق العالمية، وإطلاق E-5008 بخمسة مقاعد في النصف الأول من 2025، ليكون الخيار الأمثل للعائلات الباحثة عن سعة تحميل كبيرة دون المساس بمتعة القيادة.



مع هذا الطراز الجديد، توفر بيجو الآن ثلاث خيارات لمختلف احتياجات العملاء:

o بيجو 3008:

سيارة SUV كوبيه ديناميكية لعشاق التصميم والتكنولوجيا.

o بيجو 5008 (5 مقاعد):

SUV كبيرة تلبي احتياجات العائلات.

o بيجو 5008 (7 مقاعد): SUV مرنة لاستيعاب العائلات والأصدقاء.



ارتفاع أسعار القمح المستورد واستقرار الدقيق في الأسواق

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد ارتفاعًا في الأسواق، فيما استقرت أسعار الدقيق اليوم.

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:



ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13100 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13200 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15300 جنيه للطن.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15500 جنيه للطن.

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13621.7 جنيه، بارتفاع قدره 722 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 6500 جنيه إلى 17 ألف جنيه للطن.

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 26.1 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.9 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار البيض بالأسواق اليوم الإثنين 17/2/2025

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض انخفاضًا في سعر الكرتونة بالأسواق، التي شملت سعر البيض الأحمر والأبيض، فضلًا عن سعر كرتونة البيض البلدي.

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 167.3 جنيه، بانخفاض 4 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 140 جنيهًا و200 جنيه.

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6 جنيهات، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.



وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 166.1 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 145 جنيهًا و190 جنيهًا.

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.8 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

الرقابة المالية تطور قواعد قيد الشركات ذات غرض الاستحواذ SPAC

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وجاء القرار اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بالعمل تبني وتنفيذ سياسات تعزز من استقرار الأسواق سلامة التعاملات وحماية حقوق كافة المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة توفر لها كافة الحلول اللازمة لذلك، واستكمالا لجهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، لجذب الشركات الراغبة في النمو وتطوير الأعمال تعزيزا لدور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصادي القومي.



شمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص SPAC، في إطار استكمال الهيئة العامة للرقابة المالية لجهود تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها وإشرافها والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.



شمل التطوير، أسلوب الاستحواذ بالاندماج في شركات ذات غرض الاستحواذ بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، وهو ما تفضح عنه الشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص في مذكرة المعلومات المُقدمة مع طلب القيد وتشمل عدة بنود، هي بيانات عامة عن الشركة، وخبرات مؤسسي الشركة ومجلس إدارتها، والقطاعات المُستهدفة والضوابط الاستثمارية، والخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المُستهدفة، ومخاطر الاستثمار، وضوابط الاسترداد، والإطار المنظم لإدارة رأس مال الشركة بما في ذلك الأموال المُحصلة من الاكتتاب، والأشخاص المرتبطة والأطراف ذوي العلاقة، ووسائل تجنب تعارض المصالح.

كما سمح القرار، بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة وبما يزيد عن القيمة الاسمية بدلًا من القيمة الاسمية بعد نشر تقرير إفصاح عقب إتمام الاستحواذ، وذلك وفقًا لما جاء في المادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وزيادة رأس مالها بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المستشارين المُقيدين لدى الهيئة.



أجاز القرار، تداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد الاستحواذ، شريطة الالتزام بعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول سواء عبر نشرة طرح أو تقرير افصاح بغرض التداول، ويمكن لجمهور المتعاملين تداول هذه الأسهم بأسلوب التداول المباشر.



كما ألزم القرار، شركات الـ SPAC بنشر قوائم مالية عن 6 أشهر عقب الاستحواذ، تتضمن تحقيق 5% صافي ربح وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كشرط للتداول للجمهور بدلًا من قوائم مالية سنوية عن سنتين، ويجب أن تكون القوائم المالية مُعدة وفق معايير المحاسبة المصرية ويُرفق بها تقرير مراجعة شاملة لأحد مراقبي الحسابات المُقيدين لدى الهيئة ويتوافر بالمراجعة معياري صافي الربح وحقوق المساهمين.



جاء ذلك لتبسيط اشتراطات تداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ لجمهور المتعاملين بدلًا من قصر التعامل على المستثمرين المؤهلين بعد إتمام عمليات الاستحواذ واتاحة تحقيق الشركة شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول من خلال نشر نشرة طرح او مذكرة معلومات لو كانت الشركة سوف تستوفى تلك الشروط من خلال الطرح، مع إمكانية تداول تلك الأسهم لجمهور المتعاملين ايضًا بأسلوب التداول المباشر من خلال نشر تقرير افصاح بغرض التداول لو كان متحقق لديها الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول.



بالإضافة إلى تخفيض الفترة الزمنية التي يمكن أن تتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ بين جمهور المتعاملين لتكون بعد نشر قوائم مالية مدتها لا تقل عن 6 أشهر بعد إتمام الاستحواذ بدلا من اشتراط تقديم قوائم مالية سنوية عن سنتين، مع اشتراط توافر الحد الأدنى لصافي الربح وحقوق المساهمين وفقا لتلك القوائم الدورية بدلا من اشتراط توافرها في قوائم مالية سنوية بما يسهل دخول أسهم ذلك النوع من الشركات للسوق وتحديد سعرها بناء على قوى العرض والطلب.



بالإضافة إلى تخفيف شرط الاحتفاظ بنسبة من 51% من الأسهم لتكون على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة ذات غرض الاستحواذ وكذلك أيا من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين في الشركات المستحوذ عليها في حال اكتتابهم في زيادة راس المال للشركة مقابل اسهمهم في الشركات المستحوذ عليها، وذلك بما يتيح لباقي المكتتبين التصرف في اسهمهم المكتتب فيها في زيادة راس المال دون اية قيود بما يمكن من توافر الية للتخارج لمساهمي الشركات المستحوذ عليها ويشجع على الاستجابة لعمليات الاستحواذ التي يستهدفها الشركات ذات غرض الاستحواذ.



كما منح القرار ميزة لمؤسسي الشركة الصغيرة والمتوسطة وكذلك المساهمين الرئيسين أو من حل محلهم في الاحتفاظ بملكية مستقرة في الشركة بإعفائهم من استمرار الاحتفاظ لعام ثلاث طالما تم نقل أسهم الشركة الى السوق الرئيسي بما يعطى حافز للمساهمين الرئيسين على سرعة نقل أسهم الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الى السوق الرئيسي.

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30436 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 37703 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13388 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8544 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة.









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