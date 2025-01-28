الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

انخفاض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

اسعار القمح والدقيق
اسعار القمح والدقيق

 أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح والدقيق المستوردين انخفاضًا في الأسواق، إذ انخفض سعر طن الدقيق نحو 200 جنيه، بينما تراجعت  أسعار القمح المستورد نحو 100 جنيه.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

انخفاض أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12900 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13 ألف جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13100 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15300 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15500 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13924.3 جنيه، بانخفاض قدره 153 جنيهًا، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 6500  جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 22.1 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.3 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 220.82 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 237.27 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 346.49  دولار للطن، بلغ متوسط سعر القمح الروسي 12.5% نحو 235 دولار للطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار القمح اسعار الدقيق أسعار القمح المستورد أسعار القمح والدقيق القمح المحلي القمح المستورد انخفاض سعر الدقيق بورصات العالم سعر الدقيق سعر القمح سعر القمح المحلي سعر دقيق سعر طن الدقيق سعر طن القمح سعر طن القمح المحلى سعر كيلو الدقيق سعر كيلو القمح سعر كيلو القمح المحلي قمح روسي
ads

الأكثر قراءة

ترامب يواصل إثارة الجدل: لم أتخل عن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

القمر راح، الفنانة دنيا عبد العزيز تنعى حسن مظهر بكلمات وصور مؤثرة

نجم الأهلي ينتقد صفقة أحمد رضا ويهاجم بيراميدز بعد التعادل مع الأحمر

مصدر رفيع المستوى ينفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين السيسي وترامب

آخر مستجدات رفض مصر لتهجير الفلسطينيين

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

ماسك يتوقع انقراض أوروبا وآسيا ويكشف عن سبب خطير

شاهد، امرأة تدهس حشدا من جماهير فيلادلفيا إيجلز أثناء احتفالهم بالصعود لنهائي "سوبر بول"

المزيد

خدمات

المزيد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025

تحذير إلى سكان القاهرة، بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الاثنين 27/1/2025

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 27/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 28 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية