السبت 15 فبراير 2025
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اقتصاد

سعر كرتونة البيض الآن في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض تباينًا في سعر الكرتونة بالأسواق، إذ انخفض سعر البيض الأحمر والأبيض، مقابل ارتفاع البلدي.

 

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

 

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار البيض البلدي بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 167.7 جنيه، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 150 جنيهًا و175 جنيها.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.25 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

جنيه انخفاضا في أسعار البيض الأحمر 

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 166.4 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 150 جنيهًا و170 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 6 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.8 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

50 قرشًا انخفاضا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 161.7 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و167 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 6 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.7 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

 

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