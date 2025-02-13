رابطة السيارات: توتر العلاقات بين أمريكا والصين لم يؤثر على السوق المحلى

علق خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، على فرض الولايات المتحدة الأمريكية، رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من الصين، والتي دخلت حيز التنفيذ قائلا: "إن السوق المصرى لم تتأثر بالصراعات الأمريكية الصينية فهذه حرب اقتصادية بين البلدين".

وأوضح سعد، أن الصين أعلنت أيضا فرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال الأمريكي، ورسومًا جمركية بنسبة 10% على النفط الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات، لافتأ إلى أن السوق المحلى ستحافظ على مستوى عالٍ من الاستقرار في أسعار السيارات الجديدة لفترة قادمة.

وتابع أمين رابطة السيارات حديثة، أن الفترة الحالة يشهد سوق السيارات استقرارا فى أسعار السيارات، بعد تجميع المحلى داخل المصانع المصرية وفتح أبواب الاستيراد، وتوفير احتياجات المعارض مما يؤدى إلى عودة المنافسة الحقيقية فى السوق المصرى.

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