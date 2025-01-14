انخفاض سعر الدقيق المستورد، وهذه أسعار القمح في الأسواق

أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد تباينًا في الأسواق، بينما انخفض سعر طن الدقيق نحو 100 جنيه.

اسعار القمح والدقيق

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

اسعار القمح والدقيق

تباين أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 12900 جنيه للطن. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13 ألف جنيهًا للطن. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13100 جنيهًا للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

اسعار القمح والدقيق

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15500 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15700 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 12376 جنيهًا، بانخفاض قدره 1010 جنيهات، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 25.8 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

اسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 24.6 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 216.92 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 236.51 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 341.63 دولار للطن.

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