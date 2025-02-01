السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير الزراعة: لاحظنا ارتفاع أسعار البيض وسنتخذ هذا الإجراء (فيديو)

اسعار البيض، فيتو
اسعار البيض، فيتو

أسعار البيض، كشف الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن توقعاته لأسعار بيض المائدة خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار البيض

وقال وزير الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": بالفعل لاحظنا ارتفاع اسعار بيض المائدة خلال الأسبوعين الماضيين، وبالتالي لن ننتظر أي ارتفاعات أخرى وسنتحرك حيال ذلك.

تحرك لتخفيض أسعار البيض

وأكد: بدأنا فتح الاستيراد أمام البيض المخصب الخاص بالكتاكيت وبيض المائدة لمنع أي تحركات سعرية، وبعد ذلك حدث استجابة من غرفة صناعة الدواجن بعدها لاحظنا تخفيض فيأسعار الدواجن والبيض، وبالتالي لن نشهد أي ارتفاعات جديدة الفترة المقبلة.

خطة لإتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وتابع: هناك تنسيق كامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر لمكافحة التضخم واتاحة جميع السلع لا سيما الأساسية بأسعار مناسبة ومنع أي ارتفاعات سعرية.
 

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