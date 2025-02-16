محمد ريان: التجميع المحلي يخفض أسعار السيارات خلال عام 2025

قال محمد ريان، خبير السيارات، إن هناك أملا كبيرا في هبوط أسعار السيارات بعد توجيهات الحكومة المصرية لدعم الإنتاج المحلي وزيادة إنتاج السيارات لسد احتياجات المواطنين من السيارات، وتصدير الفائض لدول الشرق الأوسط لتوفير العملة، ووضع مصر على خطى التصنيع من جديد.





وبرأ ريان، السوق المصرية من ارتفاع أسعار السيارات بالشكل المبالغ في قائلا: "إن فيروس كورونا تسبب في شلل الاقتصاد العالمي وغلق المصانع ونقص كبير في اللوائح المعدنية التي تدخل بصنع السيارات وأثر ذلك على قطاع السيارات حتى الآن لم تتعافَ صناعة السيارات من فيروس كورونا وضربنا مثالا أن هواتف الآيفون كانت تشترى بـ ٦٠٠ دولار في الوقت الحالي أصبحت تباع بـ ١٠٠٠ دولار ويرجع الأمر لكورونا وهذا ما حدث أيضًا في السيارات كانت تباع سيارات مرسيدس G class بـ 800 ألف خلال الأعوام الماضية وفي الوقت الحالي تجاوز سعرها 3 ملايين".









وتابع خبير السيارات حديثه، أن التدهور الاقتصادي العالمي من فيروس أثر بالسلب على السوق المصرية من زيادة في الأسعار وعدم توفير السلع الأساسية والترفيهية نتج عنه غلق الكثير من المصانع وإفلاس الكثير من الشركات مما أدى إلى جنون الأسعار، وسرعان ما أدركت الحكومة المصرية ذلك ووجهت رسالة دعم رجال الأعمال بضرورة التجميع المحلي وإبرام العديد من الاتفاقيات خلال عام 2024 الماضي بالتصنيع المحلي، وبدأت تطبيق الاتفاقيات مطلع العام الجاري وعادت المصانع للتجميع كما شهدنا ذلك لأول مرة سيارات شيفروليه وغيرها من سيارات أخرى من نيسان وساهم ذلك في خفض الأسعار وتوفير الموديلات داخل المعارض.





وأشار محمد ريان، إلى أن زيادة الطلب ونقص المعروض ساعدا أيضًا على زيادة الأسعار، وارتفاع قيمة الاوفربرايس لسد احتياجات المستهلك المحلي، متمنيًا بزيادة التصنيع المحلي للسيارات بنسبة تصل لـ 70% لدعم المنتج المحلي، والنهوض بالصناعة المصرية.

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