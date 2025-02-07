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اقتصاد

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض انخفاضا في سعر الكرتونة بالأسواق، وشملت سعر البيض الأحمر والأبيض والبلدي بانخفاضات تراوحت ما بين 50 قرشًا و5 جنيهات في الكرتونة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

 

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار البيض البلدي بالأسواق

 وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 163.5 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 135 جنيهًا و180 جنيها.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6 جنيهات، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

50 قرشًا انخفاضا في أسعار البيض الأحمر 

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 166.8 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 150 جنيهًا و180 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.9 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 5.5 جنيه إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

3 جنيهات انخفاضا في أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 161.6 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 جنيهًا و175 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.8 جنيه للبيضة الواحدة، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 7 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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