الجمعة 17 يناير 2025
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اقتصاد

ارتفاع المستورد وانخفاض كبير في المحلي، أسعار القمح والدقيق اليوم بالأسواق

اسعار القمح والدقيق،فيتو
اسعار القمح والدقيق،فيتو

 أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد ارتفاعًا في الأسواق، بينما استقر سعر طن الدقيق دون تغيرات سعرية.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
أسعار القمح والدقيق

فيتو تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13 ألف جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13100 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13200 جنيهًا للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15500 جنيه للطن.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15700 جنيه للطن.
<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 12440.9 جنيه، بانخفاض قدره 864.5 جنيه، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 12 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي تحو 24.3 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 18 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.8 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

<strong>اسعار القمح والدقيق</strong>
اسعار القمح والدقيق

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 222.89 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 235.1 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 341.73 دولار للطن.

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