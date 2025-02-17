تقارير إسرائيلية: الإفراج عن نصف النساء والقاصرين الفلسطينيين الأسبوع الجاري

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن السلطات الإسرائيلية تعتزم الإفراج عن نصف النساء والقاصرين الفلسطينيين المعتقلين في غزة خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم إطلاق سراح النصف الآخر الأسبوع المقبل.

يأتي هذا الإجراء في إطار التفاهمات الجارية بشأن الأوضاع في القطاع، وسط ترقب لتنفيذ بقية بنود الاتفاقات المتعلقة بملف الأسرى والمعتقلين.

قيادي في حماس: الاحتلال يماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن الحركة ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الاحتلال يحاول التهرب من التزاماته.

وأوضح رضوان أن إسرائيل تماطل في تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، مما يعرقل سير العملية المتفق عليها. كما شدد على ضرورة إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود الاتفاق دون تأخير أو مماطلة.

وأضاف أن حماس ملتزمة بتوقيت إطلاق سراح الأسرى وفق ما تم الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أن تنفيذ ذلك مرهون بالتزام الاحتلال ببنود الاتفاق بشكل كامل.



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