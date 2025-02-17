الإثنين 17 فبراير 2025
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خارج الحدود

الرئاسة اللبنانية تعلن تكليف الحكومة بتمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران

الطيران الإيراني،
الطيران الإيراني، فيتو

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، تكليف وزير الأشغال العامة والنقل بتمديد مهلة تعليق الرحلات من وإلى إيران، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

 

إيران تعلن إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى لبنان

وأمس، أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية حسين بور فرزانه إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى لبنان حتى الثامن عشر من الشهر الجاري بطلب من الجانب اللبنانية.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، علّق بور فرزانة على خبر تهديد "الكيان الصهيوني باستهداف الطائرات الإيرانية المتجهة إلى لبنان"، قائلا: "إنني لم اسمع كلمة التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة الطيران المدني الإيرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منّا، أنه نظرا للظروف الأمنية الخاصة في بيروت والغاء جميع الرحلات الخارجية، تعليق الرحلات الايرانية المتجهة الى هذا البلد حتى الـ 18 من شهر فبراير الجاري، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة".

 

إلغاء جميع الرحلات الجوية من إيران إلى لبنان

وأكد المسؤول، بأن منظمة الطيران المدني الإيرانية ستتابع هذا الأمر يوميا مردفا "إننا سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا".

وقام عددا من المحتجين بقطع طريق المطار مساء يوم الخميس، اعتراضا على عدم السماح لطائرة إيرانية على متنها ركاب لبنانيون بالتوجه إلى مطار بيروت والهبوط فيه.

 

إيران ترفض طلبا لبنانيا بهبوط طائرتين

ورفضت إيران طلب لبنان هبوط طائرتين لإجلاء اللبنانيين العالقين في طهران، بعد رفض لبنان هبوط طائرة إيرانية في بيروت.

وقال السفير الإيراني لدى بيروت مجتبى أماني إن طهران ترحب برحلات الخطوط الجوية اللبنانية، ولكن ليس على حساب إلغاء الرحلات الإيرانية إلى لبنان.

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