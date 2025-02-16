حزب الله يطالب الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط بمطار بيروت

طالب حزب الله، الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، بعد تظاهرات احتجاجية على هذا القرار لمناصري الحزب قرب المطار شهدت أعمال عنف وإغلاق الطرق المؤدية إليه.

حزب الله يطالب الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الإيرانية

كما طالب الحزب في بيان الدولة "بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة الوطنية".

تحذير من الجانب الأمريكي بأن إسرائيل سوف تستهدف المطار

وبحسب “فرانس برس” أمس السبت، أكد مصدر أمني أن السلطات اللبنانية قررت منع طائرتين كان مقررا أن تقلعا الخميس والجمعة من طهران، من التوجه إلى مطار بيروت، بعد تبلغ تحذير من الجانب الأمريكي بأن إسرائيل سوف تستهدف المطار في حال هبوطهما.

وفي التفاصيل ذكرت وكالة "الصحافة الفرنسية" في تقرير جديد لها أن لبنان رفض السماح لطائرات إيرانية بالهبوط في بيروت مرتين هذا الأسبوع وذلك بعدما تلقى لبنان تحذيرات من أمريكا تفيد بأن إسرائيل قد تستهدف المطار.

واتهمت إسرائيل في عدة مناسبات "حزب الله" باستخدام مطار بيروت لجلب الأسلحة والأموال من إيران، لكن الحزب والمسؤولين اللبنانيين نفوا هذه المزاعم.

ووقع الحادث الأول الخميس، عندما أرسلت السلطات اللبنانية رسالة إلى إيران مفادها أن رحلة متجهة إلى بيروت يجب ألا تقلع.

وتنقل الوكالة عن مصادر قولها إن"إسرائيل أبلغت الدولة اللبنانية عبر الأمريكيين أنها ستستهدف المطار إذا هبطت الطائرة الإيرانية في لبنان، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي أبلغ الجانب اللبناني أن إسرائيل جادة في تهديدها.

ويتابع المصدر أن وزارة الأشغال العامة والنقل في لبنان رفضت بعد ذلك منح تصريح للرحلة، بعد التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وقد تم تمرير الرسالة قبل إقلاع الرحلة، بحسب المصدر.

تهديد إسرائيلي لمطار رفيق الحريري الدولي

وكانت واشنطن أبلغت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عن وجود تهديد إسرائيلي لمطار رفيق الحريري الدولي وذلك في حال تم استقبال الطائرة الإيرانية.

وذكر الإعلام المحلي أن هذا التبليغ وصل أيضًا إلى رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

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