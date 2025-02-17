زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

دخل الزوجان البرازيليان مانويل أنجيليم وماريا دي سوزا، رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارهما الزوجين اللذين يتمتعان بأطول فترة زواج.

منظمة متخصصة في دراسة المعمرين

وبحسب ما نقلت شبكة «روسيا اليوم» عن وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، تم تأكيد زواجهما الذي دام 84 عاما و77 يوما، في عيد الحب بمساعدة LongeviQuest، وهي منظمة متخصصة في دراسة المعمرين.

والتقى مانويل وماريا في عام 1936 وتزوجا في عام 1940 في كنيسة بوا فينتورا في ولاية سيارا بالبرازيل. وعلى مدى سنوات حياتهما معا، قاما بتربية 13 طفلا وأصبحا أيضا أجدادا لـ 55 حفيدا، و54 من أبناء الأحفاد، و12 من أبناء أبناء الأحفاد.

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة جينيس بأطول فترة زواج

وقالت الوكالة إن "قصتهم المليئة بالحب والولاء لا تلهم عائلتهم الكبيرة فحسب، بل أيضا أشخاصا في جميع أنحاء العالم".

وأشار ممثلو موسوعة جينيس للأرقام القياسية إلى أن هذا الزواج الطويل يعد إنجازا نادرا ومدهشا يستحق اهتماما خاصا.

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