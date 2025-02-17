الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

زوجان برازيليان يدخلان
زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

دخل الزوجان البرازيليان مانويل أنجيليم وماريا دي سوزا، رسميا موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارهما الزوجين اللذين يتمتعان بأطول فترة زواج.

منظمة متخصصة في دراسة المعمرين

وبحسب ما نقلت شبكة «روسيا اليوم» عن وكالة "يونايتد برس إنترناشونال"، تم تأكيد زواجهما الذي دام 84 عاما و77 يوما، في عيد الحب بمساعدة LongeviQuest، وهي منظمة متخصصة في دراسة المعمرين.

والتقى مانويل وماريا في عام 1936 وتزوجا في عام 1940 في كنيسة بوا فينتورا في ولاية سيارا بالبرازيل. وعلى مدى سنوات حياتهما معا، قاما بتربية 13 طفلا وأصبحا أيضا أجدادا لـ 55 حفيدا، و54 من أبناء الأحفاد، و12 من أبناء أبناء الأحفاد.

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة جينيس بأطول فترة زواج

وقالت الوكالة إن "قصتهم المليئة بالحب والولاء لا تلهم عائلتهم الكبيرة فحسب، بل أيضا أشخاصا في جميع أنحاء العالم".

وأشار ممثلو موسوعة جينيس للأرقام القياسية إلى أن هذا الزواج الطويل يعد إنجازا نادرا ومدهشا يستحق اهتماما خاصا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسوعة جينيس جينيس الزواج البرازيل عيد الحب

مواد متعلقة

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

ناسا تعرض باقة من آلاف النجوم المزهرة بمناسبة عيد الحب

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

ابتكار دواء جديد لعلاج التهاب المثانة في روسيا

الأكثر قراءة

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

البحوث الفلكية تكشف أول أيام رمضان 2025

تعرف على أبرز 5 ضحايا لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد

لوحة توربينات سد النهضة تكشف نوايا إثيوبيا الزائفة، وخبير: أديس أبابا تتعمد تقليل التدفق

صفحة "سفاح المعمورة" تثير الاستغراب بمنشورات دينية وحكم ومواعظ وشهادات تقدير (صور)

السيسي لرئيس أباتشي الأمريكية: نقدر حجم أنشطة واستثمارات الشركة في مصر

دوري أبطال آسيا، تعادل سلبي بين الشرطة العراقي والعين في الشوط الأول

بيسيرو يحسم موقفه من رحيل زيزو عن الزمالك

منوعات

المزيد

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

أهل غزة منهم، علي جمعة يكشف الفئات الأكثر استحقاقًا للصدقة

المزيد
الجريدة الرسمية