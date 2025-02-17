جيش الاحتلال يزعم: بقاء قواتنا في جنوب لبنان مؤقت وفق آلية وقف إطلاق النار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن بقاء قواته في جنوب لبنان مؤقت، وذلك لحين جاهزية الجيش اللبناني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان رسمي أن تمديد تواجد القوات الإسرائيلية في المنطقة يأتي ضمن آلية وقف إطلاق النار، مشددًا على أن هذه الخطوة تتماشى مع التفاهمات المطروحة بشأن التهدئة.

جنوب لبنان

وأكد مسئول إسرائيلي، لصحيفة يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من لبنان غدًا كما هو مقرر، لكنه سيبقي قواته في خمس نقاط استراتيجية داخل الحدود اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة وموافقتها.

تحرك إسرائيلي ينذر بنسف هدنة لبنان

ومع إبقاء إسرائيل على وجودها العسكري في خمس نقاط حدودية، واستمرار الضربات الجوية ضد حزب الله، يظل السيناريو المستقبلي للهدنة غير واضح، خاصة في ظل تحذيرات لبنانية من أن أي انتهاك جديد قد يؤدي إلى تصعيد أوسع.

وفي تعليقه على التطورات، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لا يثق في التزام إسرائيل الكامل بالانسحاب، مشددًا على أن الرد اللبناني سيكون "موحدًا وشاملًا عبر الوسائل الدبلوماسية"، حيث لا يستطيع لبنان تحمل حرب جديدة.

وأضاف عون أن الجيش اللبناني مستعد للانتشار في القرى والبلدات التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية، مطالبًا رعاة الاتفاق بتحمل مسؤولياتهم لضمان تنفيذ بنوده.

النقاط الخمس التي سيتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن النقاط الخمس التي سيتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الانسحاب تشمل اللبونة والحمامات وجبل بلاط ومنطقة بين بلدتي وادي هونين ومرقبا وجل الدير في منطقة عطيرون.

ويأتي هذا التطور بعد اغتيال محمد شاهين، قائد عمليات حماس في لبنان، في مدينة صيدا، وهو ما وصفته إسرائيل بأنه ضربة استباقية لشخص كان يعمل كمنسق مع إيران ويخطط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية.

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