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خارج الحدود

الحكومة اللبنانية تبحث تنفيذ القرار 1701 مع قوات اليونيفيل

نواف سلام، فيتو
نواف سلام، فيتو

عقدت الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس نواف سلام اجتماعًا لبحث سبل تعزيز تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك في ظل التطورات الأمنية الراهنة على الحدود الجنوبية.

الحكومة اللبنانية تسعى لإخراج قوات الاحتلال من جنوب لبنان 

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لضمان الاستقرار في المنطقة الجنوبية ومواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة.

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وتزامنًا مع ذلك، أفادت تقارير بأن جيش الاحتلال  الإسرائيلي طلب تمديد بقائه في بعض النقاط داخل الأراضي اللبنانية حتى 28 فبراير الجاري، وهو ما قوبل برفض قاطع من الجانب اللبناني.

 

وفي هذا السياق، أشار نواف  سلام إلى أن الحكومة ستولي أهمية خاصة لتعزيز الأمن على الحدود اللبنانية-السورية، والتنسيق مع الجيش اللبناني للحد من أنشطة التهريب والنشاطات المسلحة.

معلومات عن القرار 1701

ويُذكر أن القرار 1701، الصادر عام 2006، يهدف إلى وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ونشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، بالإضافة إلى تعزيز قوات اليونيفيل لضمان الاستقرار في المنطقة.

وفي ظل هذه التطورات، تواصل الحكومة اللبنانية مساعيها الدبلوماسية لضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتطبيق كامل لبنود القرار 1701، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني.

 

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