معهد تيودور بلهارس للأبحاث ينظم 10 ورش عمل متخصصة في مؤتمره السنوي

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لـمعهد تيودور بلهارس لعام 2025، والذي شهد مشاركة واسعة من نخبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات البحثية والطبية. وتضمن المؤتمر تنظيم عشر ورش عمل متخصصة، هدفت إلى مناقشة أحدث التطورات والتقنيات في مجالات البحث العلمي والتطبيقات الطبية.

استهلت الفعاليات بورشة عمل بعنوان "The Role of Scientific Research in Sustainable Development (Empowering Youth)" التي تناولت دور البحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم البحثية للمساهمة في تطوير المجتمع.

وفي مجال الجراحة عقدت ورشة عمل "Live Laparoscopic Hernia Repair Workshop"، التي شملت بثًا حيًا لجراحات إصلاح الفتق بالمنظار، مما أتاح فرصة للمشاركين لمتابعة الإجراءات الجراحية المتقدمة والتفاعل المباشر مع الجراحين الخبراء.

كما شهد المؤتمر ورشة عمل متميزة بعنوان "Live Surgeries Thulium Fiber Laser & Bipolar Enucleation of the Prostate Workshop"، نظمها قسم المسالك البولية، حيث تضمنت جراحات مباشرة باستخدام تقنيات الليزر الليفي والاستئصال ثنائي القطب للبروستاتا، تحت إشراف الدكتور حازم المنسي أستاذ جراحة المسالك البولية وأحد رواد هذا المجال في كندا.

وفي المجال التقني نظم معمل التشخيص الجزيئي ورشة عمل "The New Era of 3D Digital PCR"، والتي ناقشت أحدث الابتكارات في Polymerase Chain Reaction الرقمي ثلاثي الأبعاد، وتأثيره على تحسين دقة التشخيص في الأبحاث الطبية.

أما قسم الميكروسكوب الإلكتروني فقد قدم ورشة عمل "Electron Microscopy in Diagnosis of Renal Diseases"، حيث استعرض المشاركون أحدث تقنيات الميكروسكوب الإلكتروني في تشخيص أمراض الكلى، ودورها في تطوير استراتيجيات العلاج.

وشهد قسم الباثولوجي تنظيم ورشة عمل "Histopathological Techniques: Traditional and New"، التي تطرقت إلى التقنيات التقليدية والمستحدثة في علم الأمراض، ودورها في تحسين التشخيص والعلاج.

كما نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية ورشة عمل "Recombinant Proteins and Mass Spectrometry"، التي تناولت التقنيات المتقدمة في دراسة البروتينات المؤتلفة واستخدام مطياف الكتلة في التحليل البيولوجي.

وفي مجال الطفيليات قدم قسم الطفيليات ورشة عمل "Key to Successful Stool Analysis Techniques and Staining"، والتي ركزت على تقنيات تحليل العينات البرازية وصبغها بدقة لتحقيق تشخيص أكثر كفاءة.

أما قسم بحوث البيئة، فاستضاف ورشة عمل "From Field Studies to Lab Analysis: A Workshop on the Assessment of Environmental Pollution"، التي ناقشت كيفية تقييم التلوث البيئي بدءًا من الدراسات الميدانية وصولًا إلى التحليل المعملي.

وتضمنت الفعاليات ورشة عمل "New Trends in Control of the Snail Intermediate Hosts of Medically Important Trematodes"، التي نظمها قسم الرخويات الطبية، حيث ناقش المشاركون أحدث الاتجاهات في مكافحة العوائل الوسيطة للقواقع الناقلة للطفيليات ذات الأهمية الطبية.

شهدت ورش العمل إقبالًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل المشاركين، حيث تميزت بمناقشات علمية ثرية وتبادل للخبرات بين الباحثين والمتخصصين. وأسهمت الجلسات التفاعلية والعروض التوضيحية في خلق بيئة حوارية محفزة، مما أتاح للمشاركين فرصة الاستفادة القصوى من المحتوى العلمي المطروح وطرح تساؤلاتهم والاستفسار عن أحدث التطورات في مجالاتهم المختلفة.

وأكد الدكتور محمد عباس شميس مدير المعهد ورئيس المؤتمر، أن عقد مثل هذه الفعاليات يعكس التزام المعهد بتقديم محتوى علمي متطور يتماشى مع التحديات الحديثة في البحث العلمي والتطبيقات الطبية.

وأوضح أن تبادل المعرفة بين الخبراء المتخصصين والباحثين يعد مفتاحًا لتحقيق تقدم ملموس في مجالات البحث الطبي والتطبيقي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية محليًا ودوليًا لدفع عجلة التطور العلمي.

عقدت ورش العمل على هامش فعاليات مؤتمر المعهد السنوي 2025، لأهمية تنظيم مثل هذه الورش ضمن المؤتمرات العلمية، كونها توفر بيئة تفاعلية تدعم تطوير البحث العلمي وتعزز من فرص التعاون بين الباحثين والخبراء، مما يسهم في تحقيق تقدم مستدام في مختلف المجالات الطبية والبحثية.

