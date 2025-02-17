الإثنين 17 فبراير 2025
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أخبار مصر

قيادة قوات الدفاع الشعبي توقع بروتوكول تعاون مع التعليم العالي

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

وقعت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لبناء أجيال جديدة تتسلح بالعلم والمعرفة والوعى الوطنى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ويهدف البروتوكول إلى تطوير مناهج التربية الوطنية وتنفيذ الأنشطة التوعوية والتثقيفية المشتركة لتعميق روح الولاء والإنتماء لدى طلبة وطالبات الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة وتعريفهم بحجم التحديات التى تحيط بالدولة المصرية.

 

وأعرب الدكتور محمـد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن بالغ تقديره للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى للارتقاء بمستوى الوعي لدى أبناء الوطن بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات واطلاعهم على الدور الذي تقوم به الدولة المصرية فى مختلف المجالات للحفاظ على مكتسباتها وأمنها القومى.

 

كما أكد اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على غرس قيم الانضباط لدى شباب مصر. والتنسيق المستمر مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لتنمية الحس الوطنى لهم كونهم عماد الأمة وبناة نهضتها.

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التوعوية والتثقيفية أيمن عاشور وزير أيمن عاشور وزير التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة

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