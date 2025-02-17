الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

الألعاب النارية
الألعاب النارية

 تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزته قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
 

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية بدائرة المركز والإتجار بها.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالورشة وأمكن ضبطه وبحوزته مضبوطات أبرزها (قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مجموعة من أدوات وخامات التصنيع).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

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