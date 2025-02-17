الإثنين 17 فبراير 2025
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حوادث

ضبط سائق توك توك بتهمة دهس سيدة في القاهرة

سائق التوك توك
سائق التوك توك

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إصطدام مركبة "توك توك" بإحدى السيدات بالقاهرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

 

سائق توك توك يدهس سيدة في السيدة زينب

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية،  تداول منشور على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض إحدى السيدات للإصطدام بمركبة "توك توك" حال سيرها عكس الإتجاه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

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بالفحص تبين تلقي قسم شرطة السيدة زينب بلاغا من (إحدى السيدات) بأنه أثناء سيرها بدائرة القسم إصطدمت بها مركبة "توك توك" حال سيرها عكس الإتجاه وفر قائدها هاربًا مما أدى لحدوث إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

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