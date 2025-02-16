الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

مكتب نتنياهو يعلن إرسال فريق تفاوض إسرائيلي للقاهرة لبحث اتفاق غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إرسال فريق للتفاوض غذا الاثنين، إلى العاصمة القاهرة.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال بيان من مكتب نتنياهو، إن فريق التفاوض الإسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة غدا الاثنين لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

 

المجلس الأمني يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الأمني يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

زعم المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة هدفه ألا يتعرض السكان هناك للأذى.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال ويتكوف: "لا نريد أن يتعرض سكان غزة للأذى عند عودتهم لمناطقهم لأنها غير آمنة، ومن هنا جاء اقتراح ترامب".

وأضاف المبعوث الأمريكي أن "اتفاق وقف إطلاق النار (بين الاحتلال وحركة حماس) صامد ونحن نناقش حاليا سبل المضي قدما في المرحلة المقبلة وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وتابع: "المرحلة الثانية من الاتفاق أكثر تعقيدا لكن اتصالاتي مع المسؤولين في المنطقة بناءة".

 

الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين

كان ترامب قد قال في وقت سابق، إنه يريد الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره بعد إعادة توطين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه لا يستبعد نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة.

ودعا إلى رحيل سكان غزة إلى مناطق أخرى، مضيفا: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع".

وفيما يتعلق بإيران، قال ستيف ويتكوف إن "كل الطرق تؤدي إلى إيران فيما يتعلق بصراعات منطقة الشرق الأوسط".

ولفت إلى أن "الرئيس ترامب أوضح أن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وأنه يمكن حل ذلك دبلوماسيا". كما عبر عن أمله في أن "يتم حل النزاع حول نووي إيران دبلوماسيا لأن الخيار الآخر غير جيد".

 

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وفيما يتعلق بالصراع بين روسيا وأوكرانيا قال ويتكوف: " سأتوجه إلى السعودية مساء اليوم الأحد رفقة والتز (مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مايك والتز) من أجل بحث القمة مع روسيا، آمل أن نحقق تقدما في محادثاتنا بشأن روسيا وأوكرانيا".

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