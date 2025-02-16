الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

أيام غزة العصيبة، حماس تبدي استعدادها للتخلي عن الحكم ونتنياهو يتمسك بجحيم ترامب

حماس، فيتو
حماس، فيتو

أكد القيادي في حركة المقامة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، عدم تمسك الحركة الحركة بحكم غزة إن كان ذلك في مصلحة الشعب الفلسطينى.

حماس تؤكد عدم تمسكها بحكم غزة

وأشار حازم قاسم، فى تصريحات صحفية، إلى التزام الحركة بـ اتفاق وقف النار بمراحله الثلاثة مستغربًا تصريحات ترامب ضد اتفاق غزة رغم مشاركة فريقه به.

 

وقال القيادي فى حركة حماس: "نتنياهو يعرقل الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.. وكان يجب بدء مفاوضات المرحلة الثانية وعلى الوسطاء الضغط على نتنياهو".

نتنياهو يزعم قدرته فتح أبواب الجحيم فى غزة 

من جهة أخري، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يعمل بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن لديهما "استراتيجية مشتركة حول متى ستفتح أبواب الجحيم في غزة"، وفق قوله.

 

وقال بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد: "لدينا استراتيجية مشتركة مع ترامب، بما في ذلك متى ستفتح أبواب الجحيم في غزة، وستفتح إذا لم يتم إطلاق سراح أي من رهائننا".

 

وأضاف: "أشكر ترامب على الدعم الثابت فيما يتعلق بسياسة إسرائيل المستقبلية في القطاع.. الدعم الأمريكي سيساعدنا على تحقيق أهداف الحرب في غزة بشكل أسرع".

 

وأشار نتنياهو إلى أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي بخصوص "الرؤية الجريئة له في غزة، وكيف يمكن تحويلها إلى واقع"

 

من جهته، قال روبيو: "لا يمكننا أن نستمر في نفس الدورة التي أوصلتنا إلى نفس المكان مرارا وتكرارا. لا يمكن لحماس أن تبقى قوة عسكرية أو حكومية، أو عنصرا يهدد بالعنف، فالسلام مستحيل. يجب القضاء على حماس".

 

 

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حماس اتفاق غزة حكم غزة حازم قاسم وزير الخارجية الأمريكي نتنياهو

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