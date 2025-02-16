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رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد بالجولة الـ22 بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهي منذ قليل الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد، التي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ“دوري المحترفين”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 22 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد وي 0ـ0

منتخب السويس ضد الداخلية 0ـ0

أسوان ضد الترسانة 0ـ0

طنطا ضد لافيينا 0ـ1

المنصورة ضد كهرباء الإسماعيلية 3 عصرًا 

بروكسي ضد بترول أسيوط 2ـ1

ديروط ضد القناة 3 عصرًا  

المقاولون العرب ضد سبورتنج 3 عصرًا 

وأقيمت أمس السبت مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، حيث خسر راية من السكة الحديد 2-0، بينما فاز وادي دجلة على نظيره ابوقير للاسمدة 3-1. 

نتائج مباريات الاثنين في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

 الترسانة 3ـ0 ديروط

 طنطا 1ـ1 بروكسي

نتائج مباريات الأحد في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

سبورتنج 2-0 بلدية المحلة

الداخلية  0-0 المقاولون العرب

القناة 1-0 منتخب السويس

أبوقير للأسمدة  1-0 راية

لافيينا 0-1 وادي دجلة

وي 0-1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية  1-2 أسوان

السكة الحديد 2-1 المنصورة

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول أسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 
ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين بلدية المحلة المنصورة المقاولون العرب الترسانة

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