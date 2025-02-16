استشهاد امرأة واصابة آخرين بنيران إسرائيلية جنوب لبنان

استشهدت امرأة، اليوم الأحد، بنيران إسرائيلية في بلدة حولا الحدودية جنوبي لبنان، إثر دخول سكن إليها، على ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، قبل يومين من انتهاء مهلة تطبيق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تطبيق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل



وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص باتجاه أحياء حولا بعد دخول الأهالي، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين"، مضيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خطف ثلاثة مواطنين في البلدة أيضا.

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