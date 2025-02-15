السبت 15 فبراير 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على لبنان، فيتو

شنت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة على بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، استهدفت حي العقبة في أطراف البلدة.

وفي السياق ذاته استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق جرجوع في منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين. 


غارات إسرائيلية على جنوب لبنان 

وتأتي الغارات قبل أيام من انتهاء مهلة تنفيذ وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، المقرر في 18 فبراير الجاري.

ويُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بهدف إنهاء تبادل القصف عبر الحدود الذي استمر قرابة عام. 

إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار 

وينصّ الاتفاق على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة وجودهم في المنطقة، وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني. ومع ذلك، لم تلتزم إسرائيل بالمهلة المحددة للانسحاب، وتم تمديد الاتفاق حتى 18 فبراير. 
 

 

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إسرائيل لبنان جيش الاحتلال حزب الله

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