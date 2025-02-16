الأحد 16 فبراير 2025
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خارج الحدود

إصابة 8 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن وقوع 8 إصابات برصاص الاحتلال اثنتان منها متوسطة إلى خطيرة في اقتحام الاحتلال المستمر لنابلس.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حصارا على البلدة القديمة في نابلس وتدفع بتعزيزات عسكرية إليها.

الاحتلال يحاصر البلدة القديمة في نابلس

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في محيط منزل تحاصره في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وذلك وسط سماع دوي انفجار قرب المنزل.

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الاحتلال يحاصر البلدة القديمة في نابلس

ودفع جيش الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى البلدة القديمة في نابلس، وأغلق عددا من الحواجز المحيطة بالمدينة.

مصابون باقتحام الاحتلال البلدة القديمة بنابلس

وفي السياق ذاته أعلن الهلال الأحمر بنابلس، أن هناك مصابين في اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 3 عناصر من الشرطة في قصف إسرائيلي أثناء تأمين مساعدات برفح.

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نابلس قوات الاحتلال وزارة الصحة الفلسطينية الهلال الأحمر

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