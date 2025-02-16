ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حصارا على البلدة القديمة في نابلس وتدفع بتعزيزات عسكرية إليها.

الاحتلال يحاصر البلدة القديمة في نابلس

وأطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة في محيط منزل تحاصره في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وذلك وسط سماع دوي انفجار قرب المنزل.

ودفع جيش الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى البلدة القديمة في نابلس، وأغلق عددا من الحواجز المحيطة بالمدينة.

مصابون باقتحام الاحتلال البلدة القديمة بنابلس

وفي السياق ذاته أعلن الهلال الأحمر بنابلس، أن هناك مصابين في اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة بنابلس.

ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استشهاد 3 عناصر من الشرطة في قصف إسرائيلي أثناء تأمين مساعدات برفح.

استشهاد عناصر من شرطة غزة في رفح

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجوم في غزة نُفّذ ضد مسلحين كانوا قرب قوات الاحتلال في منطقة رفح.

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