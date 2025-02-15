وزير الصحة والتضامن يستقبلان مصابي غزة بمعبر رفح.. إدخال 200 طن مساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.. جهود مضنية لـ 1500 متطوع بالهلال الأحمر المصري

جهود ضخمة تقوم بها أجهزة الدولة المصرية المختلفة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين من الأشقاء في غزة وإدخال المواد الإغاثية لسكان القطاع خاصة في المناطق الشمالية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزير الصحة يستقبل المصابين من غزة

وبدأ معبر رفح اليوم في استقبال المصابين وكان في استقبالهم من الجانب المصري وزيرا الصحة والتضامن.

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري، بمحافظة شمال سيناء، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أركان حرب خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ووفدًا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعددًا من قيادات الوزارتين.

دور حيوى يقوم به الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أثنى على الدور الحيوي الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وعلى دور المتطوعين في متابعته اليومية، لمطابقة المساعدات لمواصفات الجودة والسلامة، وكذلك المتابعة والتأكد من اشتراطات دخول الشاحنات لقطاع غزة.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن دور مركز الخدمات اللوجستية، والذي يعتبر النقطة الأولى التي يتم من خلالها تجميع المساعدات، ومتابعة تطابق المستندات الخاصة بحمولات الشاحنات، وأخذ عينات من الشحنات، بالإضافة إلى متابعة خط سير الشاحنات، من خلال فريق مدرب من متطوعي الهلال الأحمر المصري الذين يقدر عددهم بـ 36 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، منهم 1500 متطوع يعملون على الاستجابة لقطاع غزة.

طرق تخزين السلع للتأكد من طرق التخزين المطابقة لمواصفات سلامة الغذاء

ولفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير اطلع على بعض المساعدات من المواد الغذائية، كما اطلع على طرق تخزين السلع، للتأكد من طرق التخزين المطابقة لمواصفات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكد من حفظ الأدوية والتطعيمات في سلاسل التبريد بمركز الخدمات اللوجستية.

ونوه «عبد الغفار» إلى أن الوزير أكد دور جامعة الدول العربية، تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها شريكٌا لمصر في كل الجهود المبذولة لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين، منوهًا إلى الدور الهام الذي يقوم به مجلس وزراء الصحة العرب في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والذي تضمن توفير سيارات إسعاف لدعم قطاع غزة ونقل المصابين.

ومن جانبها، توجهت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، على المجهودات المصرية المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، تكاتف جميع قطاعات الدولة المصرية، لتقديم سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك استكمالا لدور الدولة المصرية التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المساعدات الإنسانية يتم إدخالها للقطاع بشكل يومي

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن زيارته لمعبر رفح، كان لها طابع خاص، بسبب وجود وفدين من جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، للتعرف على الإجراءات التي تتم في استقبال الحالات وطرق الإحالة، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، والتعرف على الخدمات الصحية، والنفسية المقدمة، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها للقطاع بشكل يومي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر لديها أكبر مخزن للمساعدات الإنسانية وهو المخزن التابع للهلال الأحمر المصري، منوهة إلى اصطفاف 10 شاحنات على المعبر، تحتوي على 200 طن مساعدات إغاثية، إلى جانب تمركز متطوعين من الهلال الأحمر المصري، لمساعدة الجرحى والمصابين فور وصولهم معبر رفح البري، وذلك بتوفير وسيلة اتصال دولية لطمأنة ذويهم على وصولهم المعبر، وتلقي الخدمة الطبية.

ومن جانبها، توجهت «ايراتكسه غارسيا» عضو البرلمان الأوروبي، بالشكر للحكومة المصرية، على تقديم كافة أوجه الدعم الصحي، والمساعدات الإغاثية للفلسطينيين، مؤكدةً دور الاتحاد الأوروبي في ضمان إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

فيما اصطحب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وفدين من جامعة الدول العربية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، في زيارة لمستشفى العريش العام، لإطلاعهم على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

الجولة بدأت بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة بدأت بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث اطلعت الوفود على الإجراءات الطبية التي تتم منذ دخول المستشفى بدء من التشخيص المبدئي، وإجراء الفحوصات، والأشعات اللازمة، ثم الحجز أو نقلها لمستشفى أخر.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الزيارة تضمنت تفقد بعض الحالات المحتجزة في الأقسام الداخلية بالمستشفى، حيث حرص الوزير على اطلاع الوفود على التاريخ المرضي للحالات، وآليات تقديم أحدث بروتوكولات العلاج لجميع الحالات، في ظل توافر كافة المستلزمات الطبية، والمستحضرات الدوائية.

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