الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس في الضفة الغربية

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة وتنشر قوات في منطقة المساكن الشعبية.

وأكد الإعلام الفلسطيني، وجود انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط مخيم طولكرم.

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

وادعى جيش الاحتلال: "لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية 

 يأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية ضد الضفة الغربية اسم “السور الحديدي”، والتي بدأها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإرضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أجل البقاء في الحكومة.

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