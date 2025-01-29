الأربعاء 29 يناير 2025
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مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد الخدمات الطبية بالحي 15

تفقد الخدمات الطبية
تفقد الخدمات الطبية بمركز طبى الحى١٥القديم.

قامت اليوم الدكتورة هدى مصطفى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية  بالمرور على مركز طبي الحي ١٥ القديم ورافقها أثناء المرور الدكتورة فاطمة زكى نائب مديرة الإدارة ومسئول الرقابة الداخلية وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمركز، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، حيث قاما بالمرور على غرفة الطوارئ وتم التأكد من صلاحية الأدوية والمستلزمات بدولاب الطوارئ.

 

مديرة صحة العاشر بالشرقية تؤكد أهمية فيتامين د للأطفال

مناظرة سجلات الطوارئ ومتابعة تنفيذ المبادرات 

 وتم مناظرة سجلات الطوارئ ووجدت بأنها مستكملة بطريقة صحيحة ثم توجهت بعد متابعة المبادرات الرئاسية التي تشمل  الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية ومبادرة الأم والجنين ومبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي والتسجيل الإلكتروني والورقي والتأكد من تفعيل دفتر حالات  الإحالة.

تطبيق سياسات مكافحة العدوى

كما تم التأكد من انتظام سير العمل والإلتزام بتطبيق سياسات مكافحة العدوى بجميع عيادات المركز التى تشمل عيادة الأسنان وعيادة الأطفال والباطنة وعيادة النساء وتنظيم الأسرة ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل والتطعيمات وفى نهاية المرور تم التنبيه على مديرة المركز  بتلافي  السلبيات والعمل على حلها.

مديرة صحة العاشر من رمضان تتفقد المركز الطبي للحي 15

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتعليمات  الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحه بالشرقيه بالمرور المستمر على المراكز الطبيه لتفقد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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الدكتورة هدى ناجى مديرة الادارة الصحية العاشر من رمضان محافظة الشرقية الدكتورة فاطمة زكى مسئول الرقابة الداخلية مركز طبى 15 القديم انتظام سير العمل المبادرات الرئاسية

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