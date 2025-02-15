وادي دجلة يفوز علي أبوقير للأسمدة 3ـ1 في دوري المحترفين

دوري المحترفين، فاز فريق وادي دجلة علي نظيره أبوقير للأسمدة بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ“دوري المحترفين”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من دوري المحترفين

الترسانة 3ـ0 ديروط

طنطا 1ـ1 بروكسي

سبورتنج 2-0 بلدية المحلة

الداخلية 0-0 المقاولون العرب

القناة 1-0 منتخب السويس

أبوقير للأسمدة 1-0 راية

لافيينا 0-1 وادي دجلة

وي 0-1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية 1-2 أسوان

السكة الحديد 2-1 المنصورة

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2

أسوان ضد السكة الحديد 1-2

بترول أسيوط ضد سبورتنج 2-1

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2

ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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