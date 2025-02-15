السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وادي دجلة يفوز علي أبوقير للأسمدة 3ـ1 في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، فاز  فريق وادي دجلة علي  نظيره أبوقير للأسمدة بنتيجة 3ـ1 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ“دوري المحترفين”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

 

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

 الترسانة 3ـ0 ديروط

 طنطا 1ـ1 بروكسي

سبورتنج 2-0 بلدية المحلة

الداخلية  0-0 المقاولون العرب

القناة 1-0 منتخب السويس

أبوقير للأسمدة  1-0 راية

لافيينا 0-1 وادي دجلة

وي 0-1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية  1-2 أسوان

السكة الحديد 2-1 المنصورة

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول أسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 
ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وادي دجلة ابوقير للاسمدة دوري المحترفين

مواد متعلقة

دجلة وأبوقير للأسمدة يتعادلان 1-1 في الشوط الأول من دوري المحترفين

السكة الحديد يفوز على راية 0/2 في دوري المحترفين
ads

الأكثر قراءة

تعرف على رد الأهلي والخطيب بعد مبادرة مرتضى منصور

هاتريك مرموش يمنح السيتي فوزا مستحقا على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

عمر مرموش يسجل ثالث أهداف السيتي في شباك نيوكاسل

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

غدا، رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

بعد واقعة الغش، جامعة جنوب الوادي تحرم عضوة بالبرلمان من دخول امتحان "الترم"

كارثة جديدة بانفجار أكبر براكين إثيوبيا، الخبراء يكشفون تأثيره على سد النهضة

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

منوعات

المزيد

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

6 أرقام قياسية لعمر مرموش بعد تسجيل هاتريك في الدوري الإنجليزي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية إسلامي: تحويل القبلة اختبار إلهي لتمييز المؤمنين عن 3 أصناف من البشر(فيديو)

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

من الكتاب والسنة، فضل قراءة القرآن والاستماع إليه وأيهما أفضل؟

المزيد
الجريدة الرسمية