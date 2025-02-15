أسرى محررون يحرقون الملابس التي أجبرتهم السجون الإسرائيلية على ارتدائها

أحرق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين الملابس التي أجبرتهم مصلحة السجون الإسرائيلية على ارتدائها خلال صفقة تسليمهم، في خطوة رمزية للتعبير عن رفضهم لسياسات القمع والانتهاكات التي تعرضوا لها داخل السجون.

ويأتي هذا التصرف في إطار التأكيد على الانتصار على القيد واستعادة الحرية، وسط مشاعر الفرح والاحتفال بالحرية بعد فترات طويلة من الأسر.

وانتشرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، صورة تظهر أسرى فلسطينيون وهم يرتدون ملابس تحمل رسالة موجهة من إسرائيل إلى حركة حماس.

وقالت صحيفة “إن مصلحة السجون الإسرائيلية زودت جميع الأسرى بملابس رياضية كتب عليها رسالة باللغة العربية: “لن ننسى ولا نغفر””.

وقد أرفقت العبارات برمز نجمة داوود وشعار مصلحة السجون الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر، انتشر عشرات المسلحين الملثمين من حركة حماس في موقع تسليم الأسرى في قطاع غزة.

وعلى المنصة في خان يونس، طلب من الاسرى الإدلاء بتصريحات وجيزة باللغة العبرية، وقدمت حماس للأسير المفرج عنه يائير هورن ساعة رملية وصورة لاسير إسرائيلي آخر لا يزال في غزة يظهر فيها مع والدته، وكتب عليها "الوقت ينفد (بالنسبة للأسرى الذين لا يزالون في غزة)".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، بدأت إسرائيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بعد قيام حركة حماس بإطلاق سراح 3 اسرى، وسط استمرار هدنة هشة بين الطرفين بدأت في 19 يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 سجينا وأسيرا فلسطينيا بما في ذلك 36 شخصا يقضون أحكاما بالمؤبد.

ومن أبرز الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم إسرائيل، أحمد البرغوثي وهو مساعد مقرب لمروان البرغوثي وهو قائد عسكري ورمز سياسي فلسطيني.

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