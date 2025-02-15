السبت 15 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أسرى محررون يحرقون الملابس التي أجبرتهم السجون الإسرائيلية على ارتدائها

الأسرى
الأسرى

أحرق  عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين الملابس التي أجبرتهم مصلحة السجون الإسرائيلية على ارتدائها خلال صفقة تسليمهم، في خطوة رمزية للتعبير عن رفضهم لسياسات القمع والانتهاكات التي تعرضوا لها داخل السجون. 

ويأتي هذا التصرف في إطار التأكيد على الانتصار على القيد واستعادة الحرية، وسط مشاعر الفرح والاحتفال بالحرية بعد فترات طويلة من الأسر.

 

وانتشرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، صورة تظهر أسرى فلسطينيون وهم يرتدون ملابس تحمل رسالة موجهة من إسرائيل إلى حركة حماس.

وقالت صحيفة “إن مصلحة السجون الإسرائيلية زودت جميع الأسرى بملابس رياضية كتب عليها رسالة باللغة العربية: “لن ننسى ولا نغفر””.

وقد أرفقت العبارات برمز نجمة داوود وشعار مصلحة السجون الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر، انتشر عشرات المسلحين الملثمين من حركة حماس في موقع تسليم الأسرى في قطاع غزة.

وعلى المنصة في خان يونس، طلب من الاسرى الإدلاء بتصريحات وجيزة باللغة العبرية، وقدمت حماس للأسير المفرج عنه يائير هورن ساعة رملية وصورة لاسير إسرائيلي آخر لا يزال في غزة يظهر فيها مع والدته، وكتب عليها "الوقت ينفد (بالنسبة للأسرى الذين لا يزالون في غزة)".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، بدأت إسرائيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين بعد قيام حركة حماس بإطلاق سراح 3 اسرى، وسط استمرار هدنة هشة بين الطرفين بدأت في 19 يناير الماضي.

ومن المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 سجينا وأسيرا فلسطينيا بما في ذلك 36 شخصا يقضون أحكاما بالمؤبد.

ومن أبرز الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم إسرائيل، أحمد البرغوثي وهو مساعد مقرب لمروان البرغوثي وهو قائد عسكري ورمز سياسي فلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسرى محررون السجون الإسرائيلية الملابس الأسرى الفلسطينيين مصلحة السجون الاسرائيلية
ads

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء في حالة عدم شحن العدادات لمدة شهرين

مرتضى منصور يعلن انتهاء خلافاته مع الخطيب، وجمهور الزمالك: كمل جميلك بزيارته

البلدي يسجل 140 جنيها، سعر الفراخ اليوم السبت 15 فبراير 2025

حبس المخرج محمد سامي شهرين بتهمة الاعتداء على مدير مركز صيانة

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 يسجل هذه القيمة

سعر الفاكهة اليوم، البلح يبدأ من 16 جنيها في سوق العبور

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

إسرائيل تكتب رسائل إلى حماس على قمصان الأسرى المفرج عنهم

منوعات

المزيد

عزاء شابين ينقلب لاحتفالات عارمة في الجزائر.. ما القصة؟

البرازيل تصبح المورد الرئيسي للقهوة إلى روسيا

لديه 12 ولدًا، مؤثرة شهيرة على مواقع التواصل تفجر مفاجأة: "أنجبت طفلًا من ماسك"

بمبلغ يفوق الخيال، "أوبن إيه.آي" ترفض عرضًا من ماسك لشراء الشركة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

هتشتري كيلو الأرز النهاردة السبت بكام؟

رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

قبل عودة العاصفة، الأرصاد تكشف عن مفاجأة في طقس اليوم حتى الإثنين المقبل

المزيد
ads

انفوجراف

أبرزها الإسماعيلي والأهلي.. مواعيد الجولة الـ 14 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

موعد أول يوم رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

أمين البحوث الإسلامية من الدنمارك: وثيقة المدينة أعلى شهادة تضمنت مبادئ ترسيخ العدل

المزيد
الجريدة الرسمية