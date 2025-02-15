طلع فنكوش، النشطاء يسخرون من تهديد ترامب بفتح باب الجحيم على الشرق الأوسط

تهديدات ترامب، حالة من السخرية انتابت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتهاء المهلة التي توعد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح باب الجحيم على منطقة الشرق الأوسط، إذا لم تفرج المقاومة الفلسطينية عن كل الأسرى الإسرائيليين، وخاصة بعد عدم تنفيذ تهديد ترامب، والإفراج عن 3 فقط من الأسرى.

السخرية من انتهاء مهلة ترامب بفتح باب الجحيم على المنطقة

حالة الترقب التي كان ينتظرها العالم، وخاصة أهل غزة، تحولت إلى سخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل، الذين وصفوا تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بـ "الفنكوش"

ترامب يهدد بفتح باب الجحيم في المنطقة، فيتو

وقال المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة: "التهديد والرد.. على ترامب... "حماس سمعت تهديد ترامب: الجواب مكتوب على منصّة التحرير". الفقرة الثانية أعلاه هي عنوان تقرير لـ"معاريف" عن عملية التبادل اليوم، النص مثير أيضا.. إقرأ: "يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على مصر والأردن لقبول اللاجئين من قطاع غزة، بينما يلمّح إلى إمكانية استخدام المساعدات الأمريكية كوسيلة ضغط. حرصت حماس على إعلان ردها بشكل ساخر على مسرح الإفراج عن الرهائن في قطاع غزة: (لا هجرة إلا إلى القدس)".

وأضاف الزعاترة "على التصريح بأن "على حماس أن تخرج من الصورة".. "ردّت الحركة بتعليق لافتة عليها أعلام الدول العربية، وكُتب عليها: "نحن الجنود.. يا قدس فاشهدي". (انتهى).

أين وصل تهديد ترامب بفتح باب الجحيم

وعلق الإعلامي التونسي حسام الهمادي قائلًا: "أين وصل تهديد ترامب بفتح أبواب الجحيم؟ تجاوزنا منتصف النهار ولم يتم إطلاق سراح كل الأسرى؟.. هؤلاء لا تنفع معهم لا تهديدات إسرائيل ولا أمريكا ولا مؤامراتهم. وبالتالي لن تنفع معهم أي مؤامرة أخرى بحول الله. والعاقل من اتعظ."

النشطاء يسخرون من تهديدات ترامب، فيتو

وقالت البلوجر حنان عيسى: " ردًا على تهديد ترامب: المقاومة تسلم أسيرًا إسرائيليًا مجسمًا لساعة رملية مكتوب عليها "الوقت ينفذ" خلال تسليم الأسرى الثلاثة في خانيونس".

أما البلوجر اللبناني أسامة وهبي فقال: "من ٥ أيام هددت حماس بوقف عملية التبادل إذا لم تلتزم إسرائيل بالبروتوكول الإنساني المتفق عليه بنص الإتفاق. كان نتنياهو بأميركا، تلقف هذا التهديد واشتكى لمعلمه ترامب، ترامب ما كذب خبر وقال: "طيب، اذا حماس ما بتسلم كل الأسرى يوم السبت، ستفتح نار جهنم على حماس." تحركوا الوسطاء وصار في تواصل مع اسرائيل ومع حماس وتوصلوا لتفاهم، وتهديد حماس جاب نتيجة، واليوم تم استكمال المرحلة الأولى حسب الإتفاق وحماس أطلقت سراح ٣ أسرى إسرائيلين، مقابل أكثر من ٣٠٠ أسير فلسطيني. يعني تهديد ترامب ما جاب نتيجة، وبالتالي ترامب ليس كل ما يقوله سيتم تطبيقه.. ولذلك لابد من مواجهة ترامب بما يؤمن مصلحة بلداننا، ولدينا الكثير من أدوات المواجهة اذا أرادنا."

تهديدات ترامب طلعت فنكوش

وسخر البلوجر المصري السيد خفاجي فقال: "حد عند أخبار عن تنفيذ تهديد ترامب بشأن جعل الشرق الأوسط جحيم يوم السبت".

وقال الناشط الفلسطيني من الجليل فريد رجوب: "الساعة تعدت 12 أين راح تهديد ترامب".

انتهاء مهلة تهديد ترامب بفتح باب الجحيم على المنطقة، فيتو

وعلق البلوجر إيهاب حلمي فقال: "رامبو: غزة ستتحوّل إلى جحيم إذا لم يتم إطلاق جميع الأسرى بحلول الساعة 12 من ظهر السبت.. المقاومة: نعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى إلى حين التزام اسرائيل ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.. رامبو: نتمنى على ‎المقاومة الإفراج عن 6 أسرى أميركيين لديها.. إسرائيل: سيتم الالتزام بالاتفاق والسماح بدخول ما هو متفق عليه وبأثر رجعي عن الأيام الماضية.. المقاومة: سيتم الإفراج السبت عن 3 أسرى فقط حسب الاتفاق."

وعلق أحد النشطاء قائلًا: "أول تهديد ترامب طلع فشوش أمام صلابة المقاومة في غزة.. تهديد ترامب بتحويل المنطقة لجحيم طلع فنكوش".

وعبر بعض النشطاء عن سخريتهم من تهديد ترامب فقالوا: "خلصنا السبت مع ترامب، الأحد كيف راح يخلص تهديد ترامب زوبعه في فنجان أنتصرت المقاومه أنتصرت حماس أنتصرت غزه أنتصرت فلسطين أنتصر السنوار أنهزم ترامب أنهزم نتنياهو أنهزمت أمريكا وإسرائيل لاهجره إلا للقدس وكل فلسطين الحمد لله الذي نصر عبده وهزم الأحزاب وحده"



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