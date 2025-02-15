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رياضة

دجلة ضد أبوقير، مواعيد مباريات اليوم في الجولة الثانية والعشرين من دوري المحترفين

دوري المحترفين، فيتو
دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تنطلق اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ“دوري المحترفين”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

وتقام اليوم السبت مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون، حيث يلتقي راية مع السكة الحديد في الثالثة عصرا، بينما يواجه وادي دجلة نظيره ابوقير للاسمدة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء. 

جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 22 

1ـ وادي دجلة 43 نقطة
2- أبو قير للأسمدة 40 نقطة
3- المقاولون العرب 39 نقطة
4ـ وي 38 نقطة
5 - كهرباء الإسماعيلية 34 نقطة
6 - الترسانة 32  نقطة
7 - القناة  31 نقطة
8 - السكة الحديد 31 نقطة
9- أسوان 30 نقطة
10- بترول أسيوط 30 نقطة
11 - بروكسي 29 نقطة
12 - الداخلية 28 نقطة
13 - بلدية المحلة 23 نقطة
14- لافيينا 21 نقطة
15- منتخب السويس 20 نقطة
16- راية 19 نقطة
17- طنطا‏ 17 نقطة
18 - المنصورة 17 نقطة
19 ـ سبورتنج 16 نقطة
20 - ديروط 13 نقطة

نتائج مباريات الاثنين في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

 الترسانة 3ـ0 ديروط

 طنطا 1ـ1 بروكسي

نتائج مباريات الأحد في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

سبورتنج 2-0 بلدية المحلة

الداخلية  0-0 المقاولون العرب

القناة 1-0 منتخب السويس

أبوقير للأسمدة  1-0 راية

لافيينا 0-1 وادي دجلة

وي 0-1 بترول أسيوط

كهرباء الإسماعيلية  1-2 أسوان

السكة الحديد 2-1 المنصورة

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول أسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 
ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني وادي دجلة ابوقير للاسمدة السكة الحديد

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