منظمة الأسلحة الكيميائية تعثر على مادة محظورة بعينات قدمتها أوكرانيا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة، أنها عثرت على مادة "سي إس" المحظورة في تسع عينات سلمتها لها أوكرانيا ومصدرها خط الجبهة في الحرب ضد روسيا، وفق وكالة "فرانس برس".

منظمة تعثر على مادة محظورة في عينات قدمتها أوكرانيا





وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها حددت المادة السامة في عينات من أربع عبوات قنابل، وثلاث عينات من التربة، وعينتين من نباتات بجوار خندق.

وتتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة بينهما منذ فبراير 2022.

استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأوكرانيين

وفي ديسمبر 2024 اتهمت المخابرات الأوكرانية الجنرال الروسي الكبير، إيجور كيريلوف، الذي أعلنت مسؤوليتها عن اغتياله، بأنه مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأوكرانيين لمرات عديدة.

ووفقًا لجهاز الأمن الأوكراني، استخدمت روسيا تحت قيادة كيريلوف الأسلحة الكيميائية ما يقارب 5000 مرة.

وكشفت وسائل إعلام أن كيريلوف كان وراء مزاعم الدعاية الروسية التي تقول إن أوكرانيا ابتكرت "بعوض الحرب" لنقل الفيروسات وإصابة الروس فقط بالعدوى انتقائيًا.

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