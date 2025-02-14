الجمعة 14 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

منظمة الأسلحة الكيميائية تعثر على مادة محظورة بعينات قدمتها أوكرانيا

الحروب الروسية الأوكرانية،
الحروب الروسية الأوكرانية، فيتو

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الجمعة، أنها عثرت على مادة "سي إس" المحظورة في تسع عينات سلمتها لها أوكرانيا ومصدرها خط الجبهة في الحرب ضد روسيا، وفق وكالة "فرانس برس".

 منظمة تعثر على مادة محظورة في عينات قدمتها أوكرانيا
 


وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها حددت المادة السامة في عينات من أربع عبوات قنابل، وثلاث عينات من التربة، وعينتين من نباتات بجوار خندق.

وتتبادل كل من موسكو وكييف الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الدائرة بينهما منذ فبراير 2022.

استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأوكرانيين

 وفي ديسمبر  2024 اتهمت المخابرات الأوكرانية الجنرال الروسي الكبير، إيجور كيريلوف، الذي أعلنت مسؤوليتها عن اغتياله، بأنه مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الأوكرانيين لمرات عديدة.

ووفقًا لجهاز الأمن الأوكراني، استخدمت روسيا تحت قيادة كيريلوف الأسلحة الكيميائية ما يقارب 5000 مرة.

وكشفت وسائل إعلام أن كيريلوف كان وراء مزاعم الدعاية الروسية التي تقول إن أوكرانيا ابتكرت "بعوض الحرب" لنقل الفيروسات وإصابة الروس فقط بالعدوى انتقائيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا حظر الأسلحة الكيميائية جهاز الأمن الأوكراني موسكو المخابرات الاوكرانية

مواد متعلقة

روسيا: ملتزمون بمناقشة وتطوير الجانب العسكري مع سوريا

ترامب: أود أن تعود روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى

ترامب: مسؤولون كبار من روسيا وأوكرانيا وأمريكا يعقدون اجتماعا في ميونخ اليوم

البيت الأبيض يعلن عودة السجين مارك فوجل من روسيا وترامب: قد ينهي حرب أوكرانيا
ads

الأكثر قراءة

شاهد، تأثر زوجة الخطيب خلال كلمته في حفل تدشين استاد النادي الأهلي

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

اقوى رد على شائعة رسوم المساعدات، كويتي ينقل شهادته من أمام معبر رفح (فيديو)

في أول اجتماع له، جوزيه بيسيرو يطالب لاعبي الزمالك بهذا الأمر

الخطيب: يجب تقدير الأهلي لما يحققه من إنجازات

الاتفاق تم، كواليس جديدة تكشف اقتراب صلاح من التجديد لليفربول

الصين تهدد بتحدي أمريكا والرد على استفزازاتها

12 صورة ترصد المران الأول لـ بيسيرو مع الزمالك

منوعات

المزيد

طعن شخص حاول حرق المصحف أمام السفارة التركية في لندن

معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ 104 داخل غرفة الاحتجاز بالسجن (صور)

عروس البحر الأبيض تحتفل بعيد الحب وتغمر العشاق والعائلات بسحرها " صور "

رائدة الفضاء الأمريكية العالقة: سأضطر إلى تعلم المشي من جديد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 14/2/2025

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه للطن

تبدأ من 32 جنيهًا، أسعار السكر اليوم الجمعة 14 فبراير 2025

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

33 عاما تدريب.. من هو بيسيرو مدرب الزمالك الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء لتعجيل الزواج في عيد الحب

طاعة الله ورسوله، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 12 بسورة التغابن

تفسير حلم شروق الشمس وعلاقته بانتهاء الخلافات الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية