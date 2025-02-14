ترامب: مسؤولون كبار من روسيا وأوكرانيا وأمريكا يعقدون اجتماعا في ميونخ اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن كبار المسؤولين من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة سيعقدون اجتماعًا في ميونخ الألمانية اليوم الجمعة.



وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "سيعقدون اجتماعًا في ميونخ اليوم.. ستكون روسيا هناك مع أشخاص من عندنا، وأوكرانيا مدعوة أيضًا بالمناسبة. لا أعلم من بالتحديد سيكون هناك من كل دولة، لكن مسؤولين رفيعي المستوى من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".



وحول مدى وثوقه بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ترامب: "نعم، أصدق أنه يريد السلام، أنا أعرفه جيدًا... أصدق أنه يريد أن يرى شيئًا يحدث للتوصل لاتفاق".

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أوكرانيا سوف تشارك في المفاوضات بشأن التوصل إلى تسوية للأزمة.



وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، في إجابة عن سؤال إذا ما كان لأوكرانيا مكان في المفاوضات: "بالطبع سيكون لهم مكان على طاولة المفاوضات، وهم جزء منها".

وأضاف ترامب، ردًّا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي له الاتصال بكييف أولًا أمس: "لا أعتقد ذلك. كان من الضروري أن نفهم ما إذا كانت روسيا تريد إبرام صفقة. كنت أعلم أن زيلينسكي يريد ذلك".

من ناحية أخرى أكد ترامب: "لا أظن أن دولة في موقف روسيا كانت لتسمح لهم الأوكرانيين بالانضمام إلى الناتو... بايدن قال إن عليهم الانضمام إلى الناتو... أظن أن بايدن كان غير جدير، وأظن أن قول ذلك كان شيئًا غبيًّا".



وأجرى الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، الأربعاء، محادثة هاتفية استمرت قرابة ساعة ونصف الساعة. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، فضلًا عن تسوية الوضع في أوكرانيا.

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