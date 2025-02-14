الجمعة 14 فبراير 2025
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خارج الحدود

الصين تهدد بتحدي أمريكا والرد على استفزازاتها

وزير الخارجية الصيني،
وزير الخارجية الصيني، فيتو

قال  وزير الخارجية الصيني، وانج يي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:"  إذا سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى إزاحتنا فلن يكون أمامنا خيار غير التحدي".

الصين توجه تهديدا لأمريكا 

وأضاف وانج يي:"  سنرد بحزم على الممارسات الأحادية المستفزة لبلادناk والتحديات العالمية تستدعي من الصين وأمريكا العمل سوية".

ويأتي ذلك بعدما توعد الرئيس الأمريكي الصين بفرض رسوم جمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي قد يشعل حربا تجارية بين البلدين على غرار ما حدث في فترة ترامب الأولى.

وبالأمس الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،:"  قد تخضع التجارة مع دول بريكس لرسوم جمركية بنسبة 100% على الأقل".

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على دول البريكس

ومطلع ديسمبر الماضى، كتب ترامب على منصّته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي متحدثا عن مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ودولا أخرى من بينهم مصر: "نطلب التزاما... أنها لن تنشئ عملة لدول بريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل مكان الدولار الأمريكى العظيم، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100%".

وفي السياق ذاته ذكر دونالد ترامب، سنفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على دول أوروبا التي تفرض رسوما على بضائعنا.

ترامب يطالب بوقف الحرب في أوكرانيا 

وأضاف ترامب: "الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي، وكييف سيكون لها مقعد على طاولة مفاوضات السلام إلى جانب روسيا".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن العاصمة السعودية الرياض، كانت ضمن الخيارات المحتملة للقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
 

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الصين أمريكا وزير الخارجية الصيني دول البريكس رسوم جمركية أوكرانيا

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