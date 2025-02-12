وزير المالية: انضمام مصر لـ بريكس يفتح آفاقا للتعاون مع الأعضاء في كل المجالات

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تجمع بريكس يعطي قوة وزخما كبيرين للدول الناشئة لتطوير نفسها وزيادة مساهماتها ومنافساتها دوليا وخلق فرص للتعاون والعمل المشترك.

مرور عام على انضمام مصر إلى بريكس

وقال كجوك في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) بمناسبة مرور عام على انضمام مصر إلى بريكس، إن انضمام مصر للتجمع فتح آفاقا أكبر للتعاون في كل مجالات العمل المشترك سواء على المسار الاقتصادي أو حتى المسار السياسي، معربا عن سعادته لذلك.

وأضاف أن التجربة الصينية في التنمية عالية الجودة والتحديث "ملهمة"، معربا عن اعتقاده بأن هناك فرصة هائلة للاستفادة مما حققته الصين من تقدم تكنولوجي وتنمية عالية الجودة.

ولفت وزير المالية إلى أن بريكس يعد "تجمعا مهما جدا للدول الناشئة التي أصبحت تنمو بشكل متسارع للغاية، وزادت مساهماتها في الاقتصاد العالمي بمعدلات كبيرة جدا".

وتابع قائلا: "بالتالي فإن فكرة وجود تجمع للدول الناشئة تناقش فيه أولوياتها وسياستها ويكون هناك تنسيق مشترك وتبادل للخبرات ومناقشة السياسات وتوحيد لبعض الرؤى وأيضا تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص، فإن كل ذلك يعطي قوة وزخما للدول الناشئة لتطوير نفسها وتزيد مساهماتها وتخلق فرص عمل بينها وأن تنافس دوليا".

وأردف كجوك قائلا: "بالتأكيد نحن سعداء جدا بالانضمام إلى بريكس وسعداء جدا بالتعاون في كل مجالات العمل المشترك سواء على المسار الاقتصادي أو حتى المسار السياسي، وسعداء أكثر بأن هناك تطويرا مستمرا، وتوفير فرص أكبر خاصة للقطاع الخاص ويمكن أن نستفيد من هذه التجمعات بعلاقات أقوى واكتشاف فرص عمل أفضل".

تجمع بريكس أصبح فيه حراك كبير

وأضاف وزير المالية، أن تجمع بريكس أصبح فيه حراك كبير، حتى الدول التي انضمت العام الماضي بعد توسيع نطاقه تؤكد اتساع الدور الإيجابي للمجموعة، التي تقوم فكرتها الأساسية على أنها آلية للتنسيق، وآلية للحوار والتشاور وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات، ومع ذلك فإن كل الاجتماعات التي عقدت العام الماضي تم خلالها طرح الكثير من الأفكار التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي جدا لكل الدول.

وأوضح الوزير، أن من بين هذه الأفكار "تعبئة الموارد في مجال السياسة الضريبية والجمركية على أساس التعاون المشترك بين الدول، من خلال تبادل الخبرات والتنسيق والتدريب والتأهيل، ما أوجد حالة من الاتساق والتكامل".

وأشار إلى ببنك التنمية الجديد باعتباره أحد المؤسسات التمويلية المتاحة لدول بريكس الأعضاء فيه، وأنه دائما يسعى للتوسع في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية في الدول، ويبحث في إيجاد آليات تمويل جديدة.

كما نوه إلى التعاون في مجال منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الفكر في إطار بريكس، والتي يمكن من خلالها التوصل إلى أفكار ومبادرات جديدة في الدول الناشئة لخدمة أغراض التنمية، بالإضافة إلى منتدى القطاع الخاص لدول بريكس لتبادل الخبرات.

واستطرد قائلا إن ذلك "يعني أنه أصبحت هناك الآن آليات تتواجد للمرة الأولى سواء من خلال توسيع عدد الدول الأعضاء أو حتى هذه الآليات لتعزيز الربط على المستوى الحكومي وعلى المستوى السياسي والمجتمع المدني والقطاع الخاص".

وجود عملة موحدة لدول البريكس

وفيما يتعلق بالحديث عن إصدار عملة موحدة للبريكس أو التبادل التجاري بالعملة المحلية، أكد وزير المالية المصري أن "هناك الكثير من الدول يكون فيما بينها على مستوى البنوك المركزية خطوط ائتمان للعملات المشتركة، وهي فكرة قائمة وما أعطاها زخما أكبر في الفترة الماضية هو توسيع عدد أعضاء بريكس حيث أصبح هناك حوار أشمل في هذا الأمر".

واستطرد قائلا: "لكن عموما وحتى يكتب لهذه الفكرة النجاح فهي قائمة على أساس أن العلاقات الثنائية والتبادل التجاري يزداد، لأنه حتى يتم إجراء التسويات التجارية فلابد من زيادة التبادلات التجارية والاستثمارية والسياحية".

واعتبر أن "أكبر فائدة من هذا الأمر أنه يعزز العلاقات الثنائية ويساعد على إجراء تسويات بين الدول بعملات تعطي هذه العملات قوة في مواجهة العملات الدولية وتعطيها قدرا أكبر من الاستقرار، وميزة إضافية للتنوع والصلابة أمام الصدمات الخارجية".

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