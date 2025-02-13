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سياسة

خبير استراتيجي: تهديدات ترامب تضعنا أمام «سايكس - بيكو» جديدة

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

حذر الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي والمفكر القومي، من خطورة التهديدات المتتالية التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أن هذه التهديدات، والتي كان آخرها موجهة إلى الأردن، ما هي إلا محاولة لرفع سقف الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الدول العربية، وخاصة الأردن ومصر، بهدف استيعاب الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.

وأكد الدكتور رفعت لـ فيتو أن الرد على هذه التهديدات يجب أن يكون من خلال توحيد الصف العربي، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالسياسة أو الحدود، بل وصل إلى مستوى يهدد وجود الدول العربية ذاتها. وأضاف أن ما يحدث الآن هو بمثابة "سايكس بيكو جديدة" يتم التخطيط لها بين ترامب ونتنياهو، تهدف إلى إعادة تقسيم المنطقة وفق مصالحهما.

توحيد الصف العربي هو الحل

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الرد على هذه التهديدات يجب أن يكون بالمثل وليس بالخنوع، داعيًا إلى وقف النفط ووقف التطبيع مع الكيان الصهيوني كإجراءات ردعية. وحذر من أن الخطط الأمريكية والإسرائيلية لا تقتصر على تهجير الفلسطينيين فحسب، بل تمتد إلى إعداد الساحة لشن حرب على الدول العربية، وبالتالي فإن توحيد الصف العربي هو السبيل الوحيد لمواجهة هذه التهديدات.

محاولات لشراء اليمين المتطرف في إسرائيل

وتطرق الدكتور رفعت إلى الأوضاع الداخلية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إيقاف المفاوضات حول قضية الأسرى الفلسطينيين ما هو إلا محاولة من نتنياهو لشراء ود اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لضمان استمراره في السلطة. وأوضح أن نتنياهو يقدم تنازلات للتيارات المتطرفة كعربون لبقائه في الحكم، رغم أن التوقعات تشير إلى استمرار الاتفاقيات وتبادل الأسرى في المرحلتين الأولى والثانية.

قمة غزة وإعادة الإعمار

وفيما يتعلق بالقمة العربية القادمة، أكد الدكتور رفعت أن القمة ستكون بمثابة قمة "غزة"، حيث ستتركز الجهود على إعادة إعمار غزة بأموال عربية، مع التأكيد على بقاء الشعب الفلسطيني في أرضه. وشدد على أن تجربة إعادة إعمار ألمانيا واليابان بعد الدمار الذي لحق بهما خلال الحرب العالمية الثانية يجب أن تكون نموذجًا يُحتذى به في إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية.

وختم الخبير الاستراتيجي حديثه بالتأكيد على أن الدعم العربي المالي والسياسي هو المفتاح لإعادة إعمار غزة والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، داعيًا إلى عدم السماح للأجندات الخارجية بتفتيت الصف العربي أو النيل من سيادة الدول العربية.

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ترامب نتنياهو تهجير الفلسطنيين اليمين الإسرائيلي المتطرف تعمير قطاع غزة

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