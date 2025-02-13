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خارج الحدود

استطلاع رأي يظهر رفض غالبية الأمريكيين سيطرة ترامب على غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أظهر استطلاع للرأي فى الولايات المتحدة، أن حوالي 64 % من الأمريكيين يعارضون خطة الرئيس دونالد ترامب للاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها.

الشعب الأمريكي يرفض سيطرة ترامب على غزة

وشمل استطلاع الرأي الذي أجرته منظمة "داتا فور بروجرس" الأمريكية، عينة من 1200 أمريكى وأجرى بين 8 و9 فبراير الجاري، حول آراء المشاركين بشأن طرح ترامب الاستيلاء على غزة.

 

وأبلغت المنظمة المشاركين في الاستطلاع الذي نشرت نتائجه مساء الأربعاء، بأن خطة ترامب تتضمن تهجير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة قسرًا وإعادة توطينهم في دول مجاورة.

 

وعارض 64% من المشاركين سيطرة الولايات المتحدة على غزة، وأكد 47% من المشاركين أنهم يعارضون الخطة "بشكل قاطع"، بينما قال 17% إنهم يعارضونها "جزئيا".

رسالة من أعضاء الكونجرس لترامب 

فى ذات السياق، أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 145 عضوا بالكونجرس وقعوا على رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته بشأن بسط الولايات المتحدة سيطرتها على قطاع غزة.

 

وأكد أعضاء الكونجرس في رسالتهم، أن  المنطقة في حاجة ماسة إلى حلول حقيقية ولا تستطيع الولايات المتحدة أن تروج للنزوح القسري كحل لهذا الصراع.

 وحث أعضاء الكونجرس في رسالتهم الرئيس ترامب على العمل مع إسرائيل والشركاء الإقليميين والعالميين لدعم اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين.

 

 

وجاء في الرسالة أيضا أن استضافة السكان الفلسطينيين في الدول المجاورة لن تضمن أمن إسرائيل ولن تحل محل الحل السياسي الطويل الأمد
 

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