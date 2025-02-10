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خارج الحدود

الكرملين ردًا على خطة ترامب لامتلاك قطاع غزة: لا يمكننا التأكيد أو النفي

المتحدث باسم الكرملين،
المتحدث باسم الكرملين، فيتو

 أعلن ديمتري بيسكوف الكرملين، اليوم الإثنين، ردًا على خطة ترامب لامتلاك الولايات المتحدة قطاع غزة: “علينا أن ننتظر التفاصيل ”.

 

الكرملين يرد على تصريحات ترامب بشأن غزة 

 وأوضح المتحدث باسم الكرملين عند سؤاله عما إذا كان ترامب قد تحدث مع بوتين: لا يمكنني التأكيد أو النفي.

 

ترامب يضاعف من خططه لإعادة تطوير قطاع غزة 

وقبل وقت سابق ضاعف الرئيس دونالد ترامب من خططه لإعادة تطوير قطاع غزة، وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه ينظر إلى المنطقة التي مزقتها الحرب باعتبارها  موقعًا عقاريًا كبيرًا.

وقال ترامب للصحفيين أثناء رحلته لحضور نهائي دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول): "أعتقد أنه من الخطأ الكبير السماح للناس - الفلسطينيين، أو الأشخاص الذين يعيشون في غزة بالعودة مرة أخرى، ولا نريد عودة حماس

وفكر في الأمر باعتباره موقعًا عقاريًا كبيرًا، والولايات المتحدة ستمتلكه وسنعمل ببطء - ببطء شديد، لسنا في عجلة من أمرنا - على تطويره،  سنحقق الاستقرار في الشرق الأوسط قريبًا".

ووصف ترامب، قطب العقارات السابق، غزة بأنها "موقع هدم" سيتم "تسويته" و"إصلاحه".

واقترح مرة أخرى أن تقوم دول أخرى في الشرق الأوسط بإيواء الفلسطينيين النازحين في "مواقع جميلة".

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دونالد ترامب المتحدث باسم الكرملين الولايات المتحدة قطاع غزة

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