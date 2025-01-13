سورة النحل من السور المكيّة في أغلبِ آياتِها، باستثناء الآيات رقم "126-127-128" فهي مدنيّة، وهي من طوال سور القرآن، حيث يبلغُ عدد آياتِها "128" آية، وهي السورة السادسة عشر في ترتيب المصحف، أما في ترتيب النزول، فكان ترتيبها 69 التاسعة والستين، وكان نزولها بعد سورة الكهف، وهي في الجزء الرابع عشر والحزب السابع والعشرين والثامن والعشرين من المصحف، وتحتوي هذه السورة على سجدة في الآية 50



أسماء سورة النحل وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة النحل

سميت بسورة النحل؛ لأنها تحدثت عن هذه الحشرة النافعة، التي تقدم للإنسان غذاء نافعًا شافيًا، وهي من جملة النعم التي أنعم الله بها على عباده. وتسمى أيضًا سورة (النِّعم)؛ وذلك لما ذكر الله فيها من النِّعم التي أنعم الله بها على عباده، كنعمة المطر، ونعمة الشمس والقمر والنجوم، ونعمة الولد والزوجة، وقد قال تعالى في هذه السورة: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} (النحل:18)..

سبب نزول قوله تعالى: (أتى أمر الله) الآية [1]



قال ابن عباس : لما أنزل الله تعالى: (اقتربت الساعة وانشق القمر) قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن، فلما رأوا أنه لا ينزل شيء، قالوا: ما نرى شيئا، فأنزل الله تعالى: ( اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ) فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة، فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد، ما نرى شيئا مما تخوفنا به، فأنزل الله تعالى: (أتى أمر الله) فوثب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورفع الناس رءوسهم، فنزل: (فلا تستعجلوه) فاطمأنوا، فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " بعثت أنا والساعة كهاتين "، وأشار بأصبعه - " إن كادت لتسبقني " .



وقال الآخرون: الأمر هاهنا العذاب بالسيف، وهذا جواب للنضر بن الحارث حين قال: (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) يستعجل العذاب، فأنزل الله تعالى هذه الآية.

سبب نزول قوله تعالى: (ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا) الآية [ 110]





قال قتادة : ذكر لنا أنه لما أنزل الله تعالى قبل هذه الآية: أن أهل مكة لا يقبل منهم إسلامهم حتى يهاجروا، كتب بها أهل المدينة إلى أصحابهم من أهل مكة، فلما جاءهم ذلك خرجوا فلحقهم المشركون فردوهم، فنزلت: ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ) فكتبوا بها إليهم. فتبايعوا بينهم على أن يخرجوا، فإن لحق بهم [ ص: 148 ] المشركون من أهل مكة قاتلوهم حتى ينجوا ويلحقوا بالله، فأدركهم المشركون فقاتلوهم، فمنهم من قتل ومنهم من نجا، فأنزل الله عز وجل: ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ).

سبب نزول قوله تعالى: ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ) الآية [ 75، 76 ].





أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قال: أخبرنا أبو بكر الأنباري قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن إبراهيم ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء) في هشام بن عمرو، وهو الذي ينفق ماله سرا وجهرا، ومولاه أبو الجوزاء، الذي كان ينهاه، ونزلت: (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ) فالأبكم منهما الكل على مولاه، هو: أسيد بن أبي العيص، والذي) يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ( هو : عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.

سبب نزول قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون



قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا النقض والنكث واحد، والاسم النكث والنقض، والجمع الأنكاث. فشبهت هذه الآية الذي يحلف ويعاهد ويبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزلها وتفتله محكما ثم تحله. ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة كانت تفعل ذلك، فبها وقع التشبيه ; قال الفراء، وحكاه عبد الله بن كثير والسدي ولم يسميا المرأة، وقال مجاهد وقتادة: وذلك ضرب مثل، لا على امرأة معينة. وأنكاثا نصب على الحال. والدخل: الدغل والخديعة والغش. قال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل.

أن تكون أمة هي أربى من أمة قال المفسرون: نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذ حالفت أخرى، ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى - قاله مجاهد - فقال الله - تعالى -: لا تنقضوا العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى أو أكثر أموالا فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين.

فضائل سورة النحل

أنها من المئين التي أوتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - مكان الزبور

وقد وردت بعض الأحاديث والآثار تتعلق بسورة النحل أو ببعض آيات منها، من ذلك ما يلي:

روى البخاري عن عمر رضي الله عنه، أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل، حتى إذا جاء السجدة، نزل فسجد، وسجد الناس.

وروى أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاصي رضي الله عنه، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، إذ شَخَص -فتح عينيه- ببصره، ثم صوبه، حتى كاد أن يلزقه بالأرض، قال: أتاني جبريل عليه السلام، فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الوضع من هذه السورة: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون" (النحل:90).

وروى ابن رجب، عن الحسن البصري، أنه قرأ هذه الآية: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون" ثم وقف، فقال: إن الله جمع لكم الخير كله، والشر كله، في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئًا من طاعة الله إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئًا إلا جمعه.

وعن هَرِمَ بن حيان أنه قيل له عند اقتراب وفاته: أوصِ، فقال: إنما الوصية من المال، ولا مال لي، ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل.

عن أبي قزعة، قال: قيل لهرم بن حيان: أوصنا قال: «أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل» وقرأ ابن حيان: "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون"

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